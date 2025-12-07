У віці 78 років помер український режисер та сценарист В’ячеслав Криштофович.

Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України у Facebook.

Помер В’ячеслав Криштофович

– Перестало битися серце В’ячеслава Сигизмундовича Криштофовича — людини великої внутрішньої культури, майстра, який умів у найпростішому побачити важливе. Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що найбільше він любив навчати тих, хто тільки приходив у професію.

– Він завжди зустрічав їх з надією та вірою і студенти Криштофовича пам’ятатимуть спокій, уважність і доброзичливу вимогливість Майстра, завдяки яким виростали нові голоси нашого кіно, – додали в НСКУ.

Про причини смерті В’ячеслава Криштофовича не повідомляється.

Серед його режисерських робіт такі фільми: Дрібниці життя (1980), Два гусари (1984), Самотня жінка бажає познайомитись (1986), Ребро Адама (1990), Приятель небіжчика (1997) тощо.

Стрічки Ребро Адама та Приятель небіжчика брали участь у Двотижневику режисерів на Каннського кінофестивалі.

Крім того, фільм Приятель небіжчика подавався від України на здобуття кінопремії Оскар в категорії Найкращий фільм іноземною мовою у 1998 році та та номінувався на премію Європейської кіноакадемії за найкращий сценарій.

У 2018 році Криштофович отримав кінопремію Золота Дзиґа за розвиток кіно.

