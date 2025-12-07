Одиннадцатый выпуск проекта Взвешенные и счастливые 2025 стал одним из ключевых – наступила долгожданная Неделя красоты.

Участников ждали впечатляющие перевоплощения, встречи с самыми близкими и новые испытания.

Как прошла Неделя красоты и кто покинул шоу в 11 выпуске Взвешенные и счастливые 2025 от 07.12.2025 – рассказывает STB.UA.

Как прошел 11 выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Неделя красоты стартовала с важного сообщения ведущего проекта Даниэля Салема.

— Уже совсем скоро вы сможете похвастаться результатами и наконец обнять своих родных, — объявил он.

Однако также предупредил — продолжительность встреч с близкими будет зависеть от результатов специального испытания.

Перед участниками расположили большие портреты — фото, сделанные в первый день проекта.

Задача состояла в том, чтобы с помощью больших рогаток как можно быстрее разбить стекло со своим изображением.

Мячи, необходимые для этого, находились на отдельном балконе, куда можно было подняться по лестнице, но каждый раз брать только один мяч.

Первый, кто справится с заданием, должен был получить 30 минут на общение с близкими, второй — 25 минут, третий — 20 минут, четвертый — 15 минут, пятый — 10 минут. Тот, кто разобьет стекло последним, оставался без встречи.

Дополнительно ведущий объявил еще одно условие: победитель может получить бонус — 2 кг на взвешивании, но только в случае, если откажется от общения с родными.

Для прохождения испытания ведущий сформировал тройки. В первую вошли Вячеслав, Надежда и Виктория, во вторую — Магдалина, Майя и Вадим.

Самое быстрое задание выполнила Надежда, получив выбор — встреча с близкими или стратегический бонус. После колебаний участница отдала предпочтение -2 кг.

Последней финишировала Виктория Бровенко — она не имела возможности пообщаться с родными.

Следующий день стал для участников особенным — их ждали преображения: новые стрижки, уход, макияж и индивидуально подобранные образы, чтобы почувствовать уверенность и засиять в Неделю красоты.

После этого состоялись трогательные встречи с родными, которые напомнили, ради чего они борются каждый день на проекте.

Кто покинул Взвешенные и счастливые 2025 в 11 выпуске

Во время тренировки между тренером Алексеем Новиковым и Викторией Бровенко произошла ссора – участница отказывалась выполнять упражнения.

Это стало решающим моментом, поскольку в течение нескольких недель она демонстрировала потерю мотивации.

Алексей поставил условие: либо тренировки, либо она покидает проект. Виктория приняла решение покинуть шоу прямо посреди недели.

На взвешивании под красную линию попали Майа и Вячеслав.

Но из-за добровольного ухода Виктории и высоких результатов других участников Даниэль объявил, что на этой неделе голосование не состоится, и никто не покинет проект.

Таким образом, в 11 выпуске Взвешенные и счастливые 2025 от 07.12.2025 проект покинула Виктория Бровенко.

Виктория — мама 7-летнего сына Макара. Некоторое время работала пиар-менеджером в автосалоне и вела социальные сети, сейчас — безработная.

С детства занималась хип-хопом, выступала в танцевальном коллективе и много гастролировала по городам Украины.

До беременности ей удавалось держать вес — всегда была в движении. Восемь лет назад весила 55-60 кг, однако после рождения сына начала набирать вес.

Сегодня жалеет, что согласилась на просьбу мужа бросить хип-хоп, ведь танцы были ее большой страстью и источником счастья.

Виктория стесняется из-за лишнего веса и часто прикрывает это резкими шутками, избегая откровенного обсуждения своей проблемы.

Однако признает, что не представляет счастливого будущего, если останется в нынешнем теле.

