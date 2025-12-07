Одинадцятий випуск проєкту Зважені та щасливі 2025 став одним із ключових – настав довгоочікуваний Тиждень краси.

На учасників чекали вражаючі перевтілення, зустрічі з найріднішими та нові випробування.

Як минув Тиждень краси та хто залишив шоу в 11 випуску Зважені та щасливі 2025 від 07.12.2025 – розповідає STB.UA.

Зараз дивляться

Як минув 11 випуск Зважені та щасливі 2025

Тиждень краси стартував із важливого повідомлення ведучого проєкту Даніеля Салема.

– Вже зовсім скоро ви зможете похизуватися результатами і нарешті обійняти своїх рідних, – оголосив він.

Проте також попередив – тривалість зустрічей з близькими залежатиме від результатів спеціального випробування.

Перед учасниками розташували великі портрети – фото, зроблені в перший день проєкту.

Завдання полягало в тому, аби за допомогою великих рогаток якомога швидше розбити скло зі своїм зображенням.

М’ячі, необхідні для цього, знаходилися на окремому балконі, куди можна було піднятися сходами, але щоразу брати лише один м’яч.

Перший, хто впорається із завданням, мав отримати 30 хвилин на спілкування з близькими, другий – 25 хв, третій – 20 хв, четвертий – 15 хв, п’ятий – 10 хв. Той, хто розіб’є скло останнім, залишався без зустрічі.

Додатково ведучий оголосив ще одну умову: переможець може отримати бонус – 2 кг на зважуванні, але тільки в разі, якщо відмовиться від спілкування з рідними.

Для проходження випробування ведучий сформував трійки. До першої увійшли В’ячеслав, Надія й Вікторія, у другу – Маґдалина, Майа та Вадим.

Найшвидше завдання виконала Надія, отримавши вибір – зустріч з близькими або стратегічний бонус. Після вагань учасниця віддала перевагу -2 кг.

Останньою фінішувала Вікторія Бровенко – вона не мала змоги поспілкуватися з рідними.

Наступний день став для учасників особливим – їх очікували перетворення: нові стрижки, догляд, макіяж та індивідуально підібрані образи, щоб відчути впевненість та засяяти в Тиждень краси.

Після цього відбулися зворушливі зустрічі з рідними, які нагадали, заради чого вони борються кожного дня на проєкті.

Хто залишив Зважені та щасливі 2025 в 11 випуску

Під час тренування між тренером Олексієм Новіковим та Вікторією Бровенко відбулася гостра суперечка – учасниця відмовлялася виконувати вправи.

Це стало вирішальним моментом, оскільки впродовж кількох тижнів вона демонструвала втрату мотивації.

Олексій поставив умову: або тренування – або вона залишає проєкт. Вікторія ухвалила рішення покинути шоу просто посеред тижня.

На зважуванні під червону лінію потрапили Майа і В’ячеслав.

Але через добровільний вихід Вікторії та високі результати інших учасників Даніель оголосив, що цього тижня голосування не відбудеться, і ніхто не залишить проєкт.

Таким чином, у 11 випуску Зважені та щасливі 2025 від 07.12.2025 проєкт залишила Вікторія Бровенко.

Вікторія – мама 7-річного сина Макара. Деякий час працювала піар-менеджеркою в автосалоні та вела соціальні мережі, нині – безробітна.

З дитинства займалася хіп-хопом, виступала у танцювальному колективі й багато гастролювала містами України.

До вагітності їй вдавалося тримати вагу – завжди була в русі. Вісім років тому важила 55-60 кг, однак після народження сина почала набирати вагу.

Сьогодні шкодує, що погодилася на прохання чоловіка покинути хіп-хоп, адже танці були її великою пристрастю та джерелом щастя.

Вікторія соромиться через зайву вагу і часто прикриває це різкими жартами, уникаючи відвертого обговорення своєї проблеми.

Однак визнає, що не уявляє щасливого майбутнього, якщо залишиться у теперішньому тілі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.