Блогерша Даша Квитко высказалась о свадьбе с футболистом киевского Динамо и национальной сборной Владимиром Бражко.

В сети уже давно ходят слухи, что пара официально заключила брак. Об этом свидетельствует то, что блогерша и футболист носят кольца на безымянных пальцах, а недавно Квиткова засветила паспорт с новой фамилией — Бражко.

Квиткова о свадьбе с Бражко

Блогерша заверила, что они с футболистом официально еще не заключили брак. Однако Квиткова призналась, что хочет сыграть свадьбу с любимым.

— Мы еще не узаконили наши отношения, потому что и свадьбы у нас не было. А мне хочется! Я девочка, мне хочется свадебного платья, поэтому еще ничего у нас не было, — сказала блогерша.

По словам Даши, они с Владимиром пока не определились, какой будет свадьба. Однако организовать праздник они планируют в теплое время года.

— Не знаю, какую свадьбу хочу. У нас столько много работы, что мы даже еще не обсудили, какая свадьба. Мы знаем только, когда мы хотим. Это будет ближе к теплу. А месяц, день — еще ничего не знаем. Как только мы начнем что-то готовить, я расскажу, — добавила Квиткова.

Отвечая на вопрос о том, чем Владимир Бражко покорил ее сердце, блогерша отметила, что футболист больше делал, чем говорил.

— Он показал, что ему очень интересна моя жизнь, и не только я, но и мой сын. Они сразу подружились, он постоянно спрашивал о нем. Это момент, когда я впервые почувствовала, что я за мужчиной и рядом со мной есть сильное плечо, — поделилась Квиткова.

