Блогерка Даша Квіткова висловилася про весілля з футболістом київського Динамо та національної збірної Володимиром Бражком.

У мережі вже тривалий час ширяться чутки, що пара офіційно уклала шлюб. Про це свідчить те, що блогерка і футболіст носять каблучки на безіменних пальцях, а нещодавно Квіткова засвітила паспорт з новим прізвищем – Бражко.

Квіткова про весілля з Бражком

Блогерка запевнила, що вони з футболістом офіційно ще не уклали шлюб. Однак Квіткова зізналася, що хоче зіграти весілля з коханим.

– Ми ще не узаконювали наші стосунки, тому що й весілля у нас не було. А мені хочеться! Я дівчинка, мені хочеться весільної сукні, тому ще нічого у нас не було, – сказала блогерка.

За словами Даші, вони з Володимиром поки що не визначилися, яким буде весілля. Однак організувати свято вони планують у теплу пору року.

– Не знаю, яке весілля хочу. У нас стільки багато роботи, що ми навіть ще не обговорили, яке весілля. Ми знаємо лише, коли ми хочемо. Це буде ближче до тепла. А місяць, день – ще нічого не знаємо. Тільки-но ми почнемо щось готувати, я розкажу, – додала Квіткова.

Відповідаючи на запитання про те, чим Володимир Бражко підкорив її серце, блогерка зазначила, що футболіст більше робив, аніж говорив.

– Він показав, що йому дуже цікаве моє життя, і не тільки я, а мій син. Вони одразу подружилися, він питав постійно про нього. Це момент, коли я вперше відчула, що я за чоловіком і поруч зі мною є сильне плече, – поділилася Квіткова.

Джерело : Люкс ФМ

