Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась подробностями своего похудения и ответила на многочисленные вопросы подписчиков, которые давно интересовались ее новой формой.

По словам Анны, ее спрашивали о диете, спорте и методах, поэтому она впервые разложила весь процесс по полочкам.

Анна Саливанчук о похудении

Звезда рассказала, что сначала сделала ставку на правильное питание и пять тренировок в неделю. Тело подтянулось, но результатов на весах не было.

Дополнительные обследования выявили инсулинорезистентность. Именно после этого актрисе подобрали лечение, которое стабилизировало уровень сахара и помогло начать снижение веса.

– 2,5 месяца, 12 уколов, раз в неделю – и я увидела на весах 55 кг, а была 65, – призналась Саливанчук, похваставшись своими формами в новом видео.

Анна добавила, что уже более трех месяцев не принимает препарат и чувствует себя прекрасно – анализы в норме. Правда, поделилась актриса, она набрала один килограмм, потому что стала больше есть, зато бросила “подъедать”.

– Спорт, белок, правильное питание на постоянной основе – это уже не о периоде. Это образ жизни. Еще я добавила массажи, уход за волосами, за лицом. Я пашу над собой каждый божий день, как лошадь, и еще успеваю работать, зарабатывать, готовить, снимать, возить детей, – перечислила артистка.

Также она вспомнила все сложности, через которые ей пришлось пройти. Речь идет о разводе с нардепом Божковым, потере двух детей, многочисленных операциях из-за кист в груди, проблемах со зрением и периодах, когда Саливанчук не могла ходить и часто оказывалась в больницах – то из-за собственного состояния, то с детьми.

Все это, уверяет Анна, не смогло заставить ее махнуть на себя рукой. Более того, актриса убеждена, что совершенству нет предела.

