Григорий Решетник признался, предлагали ли ему пойти в политику и рассматривает ли он этот вариант для себя в будущем.

Об этом телеведущий рассказал ведущей Алине Шаманской в рубрике 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Решетник о политических амбициях

Григорий Решетник поделился, что получал предложения о политической карьере, однако они, по словам ведущего, были несерьезными.

— Я очень рад, что этой несерьезностью все и закончилось, — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Решетник в ближайшие годы сменить сферу деятельности и пойти в политику, он сказал, что это возможно, если будет такой запрос и если он будет чувствовать в себе силы.

В то же время ведущий подчеркнул, что очень ценит свою карьеру и приверженность аудитории.

— К этому нужно относиться профессионально. На сегодняшний день меня обожают, любят миллионы. Я честно зарабатываю деньги, живу в стране, могу спокойно, тихо гулять и никто мне не плюет в спину. Я думаю, что, глядя на других медийных личностей, которые так или иначе пошли в политику, они не могут себе этого позволить. И я это очень ценю, — добавил Решетник.

Также Григорий Решетник рассказал о сложном периоде в браке со своей женой Кристиной и признался, думали ли они когда-нибудь о разводе.

