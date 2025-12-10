Григорий Решетник рассказал о сложном периоде в браке со своей женой Кристиной и признался, думали ли они когда-нибудь о разводе.

Телеведущий стал новым героем рубрики 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2, премьера которой состоится 11 декабря в 07:00.

Решетник о кризисе в браке

Григорий вспомнил, что сложный период в браке с Кристиной был 10 лет назад, когда они жили в съемной квартире и у них не было финансов. Но даже тогда влюбленные не думали о завершении отношений.

Сейчас смотрят

— Это было 10 лет назад, мы жили в съемной квартире, у нас не было денег. Мужчины в такие моменты просто хотят сбежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше, — рассказал Решетник ведущей Алине Шаманской.

Комментируя разрыв Тараса и Елены Тополи, ведущий отметил, что ему “больно” из-за тенденции увеличения количества разводов.

— Решетники не разведутся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает, у меня молодая жена, но я не планирую пока с ней разводиться, — добавил Решетник.

Отметим, что Григория и Кристину Решетников называют одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Они находятся в браке уже 15 лет и воспитывают трех сыновей. Супруги неоднократно признавались, что мечтают также о дочке.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.