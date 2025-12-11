Григорій Решетник зізнався, чи пропонували йому піти в політику та чи розглядає він цей варіант для себе у майбутньому.

Про це телеведучий розповів ведучій Аліні Шаманській у рубриці 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Решетник про політичні амбіції

Григорій Решетник поділився, що отримував пропозиції щодо політичної кар’єри, однак вони, за словами ведучого, були несерйозні.

– Я дуже радий, що цією несерйозністю все і закінчилося, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий Решетник у найближчі роки змінити сферу діяльності і піти в політику, він сказав, що це можливо, якщо буде такий запит і якщо він відчуватиме в собі сили.

Водночас ведучий наголосив, що дуже цінує свою кар’єру та прихильність аудиторії.

– До цього треба професійно ставитися. На сьогоднішній день мене обожнюють, люблять мільйони. Я чесно заробляю гроші, живу в країні, можу спокійно, тихо гуляти і ніхто мені не плює в спину. Я думаю, що, з огляду на інших медійних особистостей, які так чи інакше пішли в політику, вони не можуть собі це дозволити. І я це дуже ціную, – додав Решетник.

Також Григорій Решетник розповів про складний період у шлюбі зі своєю дружиною Христиною та та зізнався, чи думали вони коли-небудь про розлучення.

Джерело : Ранок у великому місті

