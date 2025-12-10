Лидер группы Антитела Тарас Тополя раскрыл сумму, которую они с бывшей женой Еленой потратили на восстановление квартиры, поврежденной российской ракетой.

Тополя о ремонте квартиры

Музыкант признался, что ремонт жилья обошелся примерно в 2 млн грн. У бывших супругов были собственные сбережения, а также им помогли родители и друзья.

— Ориентировочно около 2 млн грн. Собирать средства в связи с тем горем, которое испытали люди, я не смог и, в принципе, никогда не планировал. Нам помогли друзья, были какие-то сбережения, родители, и мы совместно все восстановили. И уже с 1 сентября дети вернулись обратно. Но, конечно, ситуация страшная, — отметил Тополя.

Лидер группы Антитела считает, что его семье еще относительно повезло, ведь никто из родных не пострадал, а детей в момент обстрела не было в квартире.

— Самое главное – дети живы. К счастью, их не было в тот момент, так сложились обстоятельства, я благодарю Бога за это. Напротив нашего дома – “хрущевка”, куда прямо попало. Она примерно в 20 метрах от наших окон. У нас квартира на 5-м этаже, и прямо напротив нашего этажа крыша этой хрущевки. И напротив наших окон снесло весь подъезд. Там погибли люди, пострадало много людей, другие остались вообще без крова, — сказал Тарас Тополя.

Напомним, что квартиру Тараса и Елены Тополи разрушило взрывной волной во время российской комбинированной атаки на Киев ночью 23 июня. В результате обстрела внутри жилья все было разрушено.

Источник : Люкс ФМ

