Голливудское сообщество всколыхнула новость об убийстве американского режиссера и актера Роба Райнера и его жены, фотографа Мишель Сингер Райнер.

Супругов нашли мертвыми в собственном доме в районе Брентвуд в воскресенье, 14 декабря. Дело квалифицируется как убийство, расследование продолжается.

Роб Райнеру было 78 лет. Он – одна из ключевых фигур американского кино: актер, ставший телезвездой еще в 1970-х, и режиссер, чьи фильмы давно считаются классикой Голливуда.

Его работы охватывают различные жанры – от романтической комедии и психологического триллера до политической и судебной драмы. Факты ICTV собрали в одной подборке фильмографию и актерские работы Роба Райнера.

Фильмы режиссера Роба Райнера

Режиссерский дебют Райнера состоялся в 1984 году с псевдодокументальным фильмом Это Spinal Tap – сатирой на рок-индустрию, которая со временем приобрела культовый статус. Именно с этой ленты началась его карьера в большом кино. Сиквел же стал последней работой Роба Райнера как режиссера.

Одной из самых известных работ режиссера стала романтическая комедия Когда Гарри встретил Салли. Во время работы над фильмом Райнер познакомился с будущей женой Мишель Сингер. Позже он признавался, что эти отношения повлияли даже на финал ленты.

Среди других знаковых фильмов режиссера: триллер Мизери – экранизация еще одного произведения Стивена Кинга, за который Кэти Бейтс получила Оскар, Несколько хороших парней – военная драма, номинированная на премию Американской киноакадемии, а также Американский президент, Призраки Миссисипи, Список последних желаний.

В целом фильмография Роба Райнера как режиссера насчитывает более двух десятков лент. Некоторые из них он создавал вместе с компанией Castle Rock Entertainment, соучредителем которой являлся.

Актерская карьера Роба Райнера

Актерскую популярность Роб Райнер приобрел еще в 1970-х годах благодаря роли Майкла Стивика в сериале Все в семье. Проект был самым популярным на американском телевидении в течение нескольких сезонов, а сам Райнер за эту роль дважды получил премию Эмми.

Позже он реже появлялся в главных ролях, но регулярно играл в кино и сериалах — в основном во второстепенных ролях или в камео.

Среди самых известных актерских работ Райнера: Неспящие в Сиэтле, Пули над Бродвеем, Клуб первых жен, Волк с Уолл-стрит и сериал Новенькая, где он сыграл отца одного из главных героев.

Роб Райнер также часто появлялся в кинопроектах в качестве камео, то есть в роли самого себя.

За карьеру он получил две премии Эмми, награды Международного кинофестиваля в Торонто и награды Национального совета кинокритиков США.

Сейчас полиция допрашивает сына Роба Райнера и Мишель Сингер по делу об убийстве супругов. На данный момент арестов не произведено.

