У Лос-Анджелесі розслідують убивство голлівудського режисера, продюсера та актора Роба Райнера і його дружини Мішель Сінгер Райнер.

За даними джерел, у злочині підозрюють їхнього сина Ніка Райнера, однак поліція поки офіційно цю інформацію не підтвердила.

Хто вбив Роба Райнера та його дружину

Нагадаємо, що тіла Роба Райнера, 78 років, і його дружини Мішель Сінгер Райнер, 68 років, знайшли у їхньому будинку в неділю, 14 грудня.

Близько 15:30 за місцевим часом до оселі викликали медиків, повідомили у пожежному департаменті Лос-Анджелеса. На місці рятувальники виявили чоловіка та жінку без ознак життя. Джерела підтвердили, що загиблими є саме Роб Райнер та його дружина.

За словами кількох інсайдерів, які спілкувалися з членами родини, у вбивстві подружжя підозрюють їхнього 32-річного сина Ніка Райнера. Поліція повідомила, що він живий і наразі перебуває на допиті.

Станом на зараз жодних арештів не здійснено. Правоохоронці зазначають, що розслідування триває, а всі обставини події ще встановлюють.

Що відомо про Ніка Райнера

Раніше Нік Райнер публічно розповідав про багаторічну боротьбу з наркотичною залежністю.

У 2016 році він зізнавався, що почав вживати наркотики ще в підлітковому віці, неодноразово проходив реабілітацію та певний час був бездомним. Цей досвід ліг в основу напівавтобіографічного фільму Бути Чарлі (Being Charlie), над яким Нік Райнер працював як співавтор.

Роб Райнер був однією з ключових постатей американського кіно. Він зняв культові фільми Коли Гаррі зустрів Саллі, Мізері та Декілька хороших хлопців.

Також Райнер здобув популярність як актор, зокрема він зіграв у стрічках Несплячі в Сієтлі, Вовк з Уолл-стріт, Новенька та Ведмідь, а також часто з’являвся в камео, граючи самого себе.

З Мішель Сінгер Роб Райнер одружився у 1989 році, разом вони виховали трьох дітей.

