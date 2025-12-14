Новые испытания и борьба за SPA: кто покинул Зважені та щасливі в 12 выпуске
В проекте Зважені та щасливі началась одна из самых напряженных и одновременно самых интересных недель юбилейного сезона. Финал уже близок, поэтому конкуренция между участниками только усиливается, а каждое решение может стать решающим. Как прошла двенадцатая неделя и кто покинул шоу Зважені та щасливі 2025 в выпуске от 14.12.2025 — читайте на STB.UA.
Как прошел 12-й выпуск Зважені та щасливі
На старте двенадцатой недели ведущий проекта Даниэль Салем сразу предупредил участников об особой миссии — на этот раз каждому придется пройти индивидуальное испытание.
Участникам предложили выбрать категорию испытания, не зная, какое именно задание за ней скрывается. Среди вариантов были:
- равновесие;
- головоломка;
- скользкая горка;
- зона дискомфорта;
- сосредоточенность.
Только после выбора каждый узнавал, что именно его ждет. Итак, следующие участники получили такие испытания:
- Вадим — скользкая горка;
- Вячеслав — сосредоточенность;
- Майя — равновесие;
- Надежда — зона дискомфорта;
- Магда — головоломка.
Перед началом Даниэль объявил дополнительную мотивацию:
— После 11 недель борьбы вы заслуживаете отдыха — SPA, массаж и полную перезагрузку.
Однако отдых нужно было заслужить. Участники проходили индивидуальные комнаты-вызовы, оставаясь один на один со своей задачей. Главное условие недели было жестким: либо в SPA идут все, либо — никто. Если хотя бы один участник не справится, день релакса получат тренеры — Марина Боржемская и Алексей Новиков.
Кроме этого, каждый, кто провалит свое испытание, получал антибонус +1 кг на взвешивании.
И вот как участники проходили испытания:
- Вячеслав (Сосредоточенность)
Первым испытание проходил Вячеслав. Ему нужно было за 15 минут переместить три мяча из начальной точки в финальную, находясь на сетке и двигая мячи под ней. Участник уверенно справился с заданием и первым получил билет в SPA.
- Магда (Головоломка)
Магде досталась логическая задача, которую нужно было решить за пять минут. Участница быстро справилась с заданием и также получила билет.
- Надежда (Зона дискомфорта)
Надежде пришлось работать в стеклянном боксе с насекомыми — тараканами, пауками, личинками. Внутри находились пазлы, которые нужно было достать и сложить за 10 минут. Времени не хватило, и задание осталось невыполненным.
- Майя (Равновесие)
Майе нужно было добраться до билета, не касаясь пола, преодолевая полосу препятствий. В случае ошибки приходилось начинать сначала. Несмотря на все усилия, участница не справилась с испытанием.
- Вадим (Скользкая горка)
Последним задание проходил Вадим. Над скользкой горкой висел билет в SPA, который нужно было достать за 15 минут любым способом. На последних секундах участнику удалось сорвать билет.
Поскольку не все участники выполнили свои задания, на этой неделе в SPA отправились тренеры — Марина Боржемская и Алексей Новиков.
Кто покинул Зважені та щасливі в 12-м выпуске от 14.12.2025
По итогам взвешивания под угрозой вылета оказались Майя и Надежда. После голосования участников проект Зважені та щасливі в 12-м выпуске покинула Надежда Варчук.
Надежда при росте 165 см весит 145 кг. Мотивацией ее участия в проекте было восстановление здоровья. Также она мечтала прийти на выпускной дочери в красивом платье, чтобы Мария могла гордиться своей мамой.