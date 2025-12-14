У проєкті Зважені та щасливі розпочався один із найнапруженіших і водночас найцікавіших тижнів ювілейного сезону. Фінал уже близько, тож конкуренція між учасниками лише зростає, а кожне рішення може стати вирішальним. Як минув дванадцятий тиждень та хто залишив шоу Зважені та щасливі 2025 у випуску від 14.12.2025 — читайте на STB.UA.

Як пройшов 12-й випуск Зважені та щасливі

На старті дванадцятого тижня ведучий проєкту Даніель Салем одразу попередив учасників про особливу місію — цього разу кожному доведеться пройти індивідуальне випробування.

Учасникам запропонували обрати категорію випробування, не знаючи, яке саме завдання за нею приховується. Серед варіантів були:

рівновага;

головоломка;

слизька гірка;

зона дискомфорту;

зосередженість.

Лише після вибору кожен дізнавався, що саме на нього чекає. Отже наступні учасники отримали такі:

Вадим — слизька гірка;

Вʼячеслав — зосередженість;

Майя — рівновага;

Надія — зона дискомфорту;

Маґда — головоломка.

Перед початком Даніель оголосив додаткову мотивацію:

– Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на відпочинок — SPA, масаж і повне перезавантаження.

Втім, відпочинок потрібно було заслужити. Учасники проходили індивідуальні кімнати-виклики, залишаючись сам на сам зі своїм завданням. Головна умова тижня була жорсткою: або у SPA йдуть усі, або — ніхто. Якщо хоча б один учасник не впорається, день релаксу отримають тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Окрім цього, кожен, хто провалить своє випробування, отримував антибонус +1 кг на зважуванні.

І ось як учасники проходили випробування:

Вʼячеслав (Зосередженість)

Першим випробування проходив Вʼячеслав. Йому потрібно було за 15 хвилин перемістити три мʼячі з початкової точки до фінальної, перебуваючи на сітці та пересуваючи мʼячі під нею. Учасник упевнено впорався із завданням і першим здобув квиток у SPA.

Маґда (Головоломка)

Маґді дісталася логічна задача, яку потрібно було розв’язати за п’ять хвилин. Учасниця швидко впоралася із завданням та також отримала квиток.

Надія (Зона дискомфорту)

Надії довелося працювати у скляному боксі з комахами — тарганами, павуками, личинками. Усередині знаходилися пазли, які потрібно було дістати та скласти за 10 хвилин. Часу не вистачило, і завдання залишилося невиконаним.

Майя (Рівновага)

Майї потрібно було дістатися до квитка, не торкаючись підлоги, долаючи смугу перешкод. У разі помилки доводилося починати спочатку. Попри всі зусилля, учасниця не впоралася з випробуванням.

Вадим (Слизька гірка)

Останнім завдання проходив Вадим. Над слизькою гіркою висів квиток у SPA, який потрібно було дістати за 15 хвилин будь-яким способом. На останніх секундах учаснику вдалося зірвати квиток.

Оскільки не всі учасники виконали свої завдання, цього тижня у SPA вирушили тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Хто покинув Зважені та щасливі у 12-му випуску від 14.12.2025

За підсумками зважування під червоною лінією опинилися Майя та Надія. Після голосування учасників проєкт Зважені та щасливі у 12-му випуску залишила Надія Варчук.

Надія при зрості 165 см має вагу 145 кг. Її мотивацією участі у проєкті було відновлення здоров’я. Також вона мріяла прийти на випускний доньки у красивій сукні, щоб Марія могла пишатися своєю мамою.

