Нові випробування та боротьба за SPA: хто покинув Зважені та щасливі у 12 випуску
У проєкті Зважені та щасливі розпочався один із найнапруженіших і водночас найцікавіших тижнів ювілейного сезону. Фінал уже близько, тож конкуренція між учасниками лише зростає, а кожне рішення може стати вирішальним. Як минув дванадцятий тиждень та хто залишив шоу Зважені та щасливі 2025 у випуску від 14.12.2025 — читайте на STB.UA.
Як пройшов 12-й випуск Зважені та щасливі
На старті дванадцятого тижня ведучий проєкту Даніель Салем одразу попередив учасників про особливу місію — цього разу кожному доведеться пройти індивідуальне випробування.
Учасникам запропонували обрати категорію випробування, не знаючи, яке саме завдання за нею приховується. Серед варіантів були:
- рівновага;
- головоломка;
- слизька гірка;
- зона дискомфорту;
- зосередженість.
Лише після вибору кожен дізнавався, що саме на нього чекає. Отже наступні учасники отримали такі:
- Вадим — слизька гірка;
- Вʼячеслав — зосередженість;
- Майя — рівновага;
- Надія — зона дискомфорту;
- Маґда — головоломка.
Перед початком Даніель оголосив додаткову мотивацію:
– Після 11 тижнів боротьби ви заслуговуєте на відпочинок — SPA, масаж і повне перезавантаження.
Втім, відпочинок потрібно було заслужити. Учасники проходили індивідуальні кімнати-виклики, залишаючись сам на сам зі своїм завданням. Головна умова тижня була жорсткою: або у SPA йдуть усі, або — ніхто. Якщо хоча б один учасник не впорається, день релаксу отримають тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.
Окрім цього, кожен, хто провалить своє випробування, отримував антибонус +1 кг на зважуванні.
І ось як учасники проходили випробування:
- Вʼячеслав (Зосередженість)
Першим випробування проходив Вʼячеслав. Йому потрібно було за 15 хвилин перемістити три мʼячі з початкової точки до фінальної, перебуваючи на сітці та пересуваючи мʼячі під нею. Учасник упевнено впорався із завданням і першим здобув квиток у SPA.
- Маґда (Головоломка)
Маґді дісталася логічна задача, яку потрібно було розв’язати за п’ять хвилин. Учасниця швидко впоралася із завданням та також отримала квиток.
- Надія (Зона дискомфорту)
Надії довелося працювати у скляному боксі з комахами — тарганами, павуками, личинками. Усередині знаходилися пазли, які потрібно було дістати та скласти за 10 хвилин. Часу не вистачило, і завдання залишилося невиконаним.
- Майя (Рівновага)
Майї потрібно було дістатися до квитка, не торкаючись підлоги, долаючи смугу перешкод. У разі помилки доводилося починати спочатку. Попри всі зусилля, учасниця не впоралася з випробуванням.
- Вадим (Слизька гірка)
Останнім завдання проходив Вадим. Над слизькою гіркою висів квиток у SPA, який потрібно було дістати за 15 хвилин будь-яким способом. На останніх секундах учаснику вдалося зірвати квиток.
Оскільки не всі учасники виконали свої завдання, цього тижня у SPA вирушили тренери — Марина Боржемська та Олексій Новіков.
Хто покинув Зважені та щасливі у 12-му випуску від 14.12.2025
За підсумками зважування під червоною лінією опинилися Майя та Надія. Після голосування учасників проєкт Зважені та щасливі у 12-му випуску залишила Надія Варчук.
Надія при зрості 165 см має вагу 145 кг. Її мотивацією участі у проєкті було відновлення здоров’я. Також вона мріяла прийти на випускний доньки у красивій сукні, щоб Марія могла пишатися своєю мамою.