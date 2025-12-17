Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Анджеліна Джолі показала шрами на грудях після операції, зробленої понад 10 років тому
Главное
- Анджелина Джоли впервые показала шрамы после двойной мастэктомии, сделанной в 2013 году
- Актриса снялась для обложки Time France, присоединившись к разговору о профилактике рака.
- Джоли объяснила, что хотела поддержать женщин, имеющих подобный опыт, и повысить осведомленность.
Источник: PageSix
