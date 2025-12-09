Акторка Сідні Свіні відповіла на звинувачення щодо нібито зроблених нею пластичних операцій.

Зірка Ейфорії прямо заявила, що нічого не робила зі своєю зовнішністю.

Сідні Свіні про пластику

Знаменитість вирішила розвінчати усі припущення та плітки разом, сказавши, що “ніколи не робила жодних процедур”.

Зараз дивляться

– Ви навіть не уявляєте, наскільки мені страшно, – додала Свіні, зізнавшись, шо просто боїться уколів.

Також раніше вона розповідала, що в неї немає жодного татуювання. Сідні пояснила, що її зовнішність змінювалася природно, адже вона зростала на очах у публіки.

– Не можна порівнювати фото мене у 12 років із фото в 26 з професійним макіяжем і світлом. Звісно, я матиму інший вигляд, – зауважила вона.

Акторка пожартувала, що у соцмережах часом коїться справжнє божевілля, і саме так зʼявляються чутки.

Сідні Свіні про груди

При цьому Сідні поділилася, що єдина процедура, над якою вона дійсно замислювалася, – це зменшення грудей. Вона розповідала, що невпевнено почувалася у школі через свої форми і навіть планувала у 18 років зробити ту саму операцію.

Від цього її відмовила мама, сказавши, що в майбутньому вона може пожалкувати про це.

– І я дуже рада, що не зробила цього. Я люблю їх. Вони – мої найкращі подруги, – жартома зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше Сідні Свіні розповіла про серйозні фізичні трансформації, що вимагали від неї ролі у двох різних фільмах – спортивній драмі Королева рингу та трилері Служниця. Спочатку їй довелося набрати вагу, а потім різко скинути.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.