Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі вперше публічно показала шрами після подвійної мастектомії – більш ніж через десять років після операції.

Акторка знялася для обкладинки Time France, свідомо зробивши цей жест частиною розмови про здоровʼя грудей і профілактику раку.

Чому Джолі вирішила показати шрами

В інтерв’ю 50-річна акторка пояснила, що у такий спосіб хотіла підтримати жінок, які пройшли через схожий досвід.

Зараз дивляться

На обкладинці Анджеліна прикриває оголені груди рукою, акцентуючи на шрамі, який видно між великим пальцем і чорним топом.

– Я ділю ці шрами з багатьма жінками, яких люблю. Мене завжди зворушує, коли бачу, як інші жінки показують свої, – сказала Джолі.

За її словами, вона вирішила приєднатися до цієї відкритої розмови, розуміючи, що Time France поширюватиме інформацію про здоров’я грудей, профілактику та обізнаність щодо раку молочної залози.

Чому Джолі зробила операцію

Анджеліна Джолі перенесла профілактичну подвійну мастектомію у 2013 році. На таке рішення вона пішла після смерті своєї матері Маршелін Бертран, яка боролася з раком грудей та яєчників.

Акторка також повідомляла, що у неї виявили мутацію гена BRCA1, яка значно підвищує ризик розвитку раку грудей і яєчників.

У есе для The New York Times, опублікованому після операції, Джолі зізнавалася, що рішення було непростим, але вона не шкодує про нього.

– Мій ризик захворіти на рак грудей знизився з 87% до менш ніж 5%. Я можу сказати своїм дітям, що їм не потрібно боятися втратити мене через рак грудей, – пояснювала вона.

Через два роки після мастектомії Джолі також перенесла операцію з видалення яєчників і фаллопієвих труб. Про свій досвід вона говорила публічно, щоб, за її словами, “заохотити до поінформованих рішень”.

Нагадаємо, раніше акторка Сідні Свіні згадала, як хотіла зменшити свої груди, зробивши пластику, та хто відмовив її від цього.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.