Шоу Взвешенные и счастливые 2025 вдохновляет украинцев. Это проект о силе воли, поддержке и вере в себя. Участники борются с лишним весом, меняют образ жизни и доказывают, что большие изменения возможны. За их путем внимательно следят зрители — те, кто сам сталкивается с подобными трудностями, а также те, кто просто искренне переживает за успехи других.

Впрочем, проект постепенно подходит к концу, и все больше людей интересуются, когда будет финал Взвешенные и счастливые 2025.

Когда завершается Взвешенные и счастливые 2025, читайте в нашем материале.

Как прошла 12-я неделя Взвешенных и счастливых

Шоу Взвешенные и счастливые 2025 постепенно подходит к финалу, и двенадцатая неделя стала еще одним серьезным испытанием для участников. В начале недели ведущий Даниэль Салем сообщил об особой миссии — на этот раз каждый должен был пройти индивидуальное задание.

Участникам предложили выбрать категорию испытания, не зная, что именно их ждет. Среди вариантов были равновесие, головоломка, скользкая горка, зона дискомфорта и сосредоточенность. Только после выбора они узнавали условия задания.

Задания распределились так:

Вадим получил скользкую горку,

Вячеслав — сосредоточенность,

Майя — равновесие,

Надежда — зону дискомфорта,

Магда — головоломку.

Перед началом Даниэль объявил мотивацию. После одиннадцати недель напряженной борьбы участники могли получить отдых в SPA. Но было жесткое условие: либо все выполняют задание, либо не отдыхает никто. Если хотя бы один участник не справился, в SPA шли тренеры. Также каждый, кто провалил испытание, получал дополнительный килограмм на взвешивании.

Как участники проходили испытания

Первым задание выполнял Вячеслав. Он успешно справился с испытанием на сосредоточенность и получил билет в SPA. Магда быстро решила головоломку и также выполнила свое задание.

Надежде пришлось находиться в стеклянном боксе с насекомыми и складывать пазлы. Времени не хватило, и задание осталось невыполненным. Майя во время испытания на равновесие несколько раз ошибалась и также не смогла завершить задание. Вадим проходил испытание последним и на последних секундах все-таки сорвал билет в SPA.

Поскольку не все участники справились, на этой неделе в SPA отправились тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков.

Кто покинул шоу в 12-м выпуске

После взвешивания под красной линией оказались Майя и Надежда. По результатам голосования участников проект Взвешенные и счастливые в 12-м выпуске покинула Надежда Варчук. Итак, когда будет финал Взвешенных и счастливых 2025, Надежда уже поедет домой.

Надежда имеет рост 165 см и вес 145 кг. Она пришла на проект, чтобы восстановить здоровье. Также ее мечтой было прийти на выпускной дочери в красивом платье, чтобы дочь могла гордиться своей мамой.

Взвешенные и счастливые 2025: когда финальный выпуск

Финальный выпуск шоу состоится 28 декабря, так что до развязки осталось совсем немного времени.

