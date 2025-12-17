Шоу Зважені та щасливі 2025 надихає українців. Це проєкт про силу волі, підтримку та віру в себе. Учасники борються із зайвою вагою, змінюють спосіб життя та доводять, що великі зміни можливі. За їхнім шляхом уважно стежать глядачі – ті, хто сам має подібні труднощі, а також ті, хто просто щиро переживає за успіхи інших.

Втім, проєкт поступово добігає кінця, і дедалі більше людей цікавляться, коли фінал Зважені та щасливі 2025.

Коли завершуються Зважені та щасливі 2025, читайте в нашому матеріалі.

Як пройшов 12-й тиждень Зважених та щасливих

Шоу Зважені та щасливі 2025 поступово підходить до фіналу, і дванадцятий тиждень став ще одним серйозним випробуванням для учасників. На початку тижня ведучий Даніель Салем повідомив про особливу місію – цього разу кожен мав пройти індивідуальне завдання.

Учасникам запропонували обрати категорію випробування, не знаючи, що саме на них чекає. Серед варіантів були рівновага, головоломка, слизька гірка, зона дискомфорту та зосередженість. Лише після вибору вони дізнавалися умови завдання.

Завдання розподілилися так:

Вадим отримав слизьку гірку,

Вʼячеслав – зосередженість,

Майя – рівновагу,

Надія – зону дискомфорту,

Маґда – головоломку.

Перед початком Даніель оголосив мотивацію. Після одинадцяти тижнів напруженої боротьби учасники могли отримати відпочинок у SPA. Але була жорстка умова: або всі виконують завдання, або не відпочиває ніхто. Якщо хоча б один учасник не впорався, у SPA йшли тренери. Також кожен, хто провалив випробування, отримував додатковий кілограм на зважуванні.

Як учасники проходили випробування

Першим завдання виконував Вʼячеслав. Він успішно впорався із випробуванням на зосередженість і здобув квиток у SPA. Маґда швидко розв’язала головоломку та також виконала своє завдання.

Надії довелося перебувати у скляному боксі з комахами та складати пазли. Часу не вистачило, і завдання залишилося невиконаним. Майя під час випробування на рівновагу кілька разів помилялася й також не змогла завершити завдання. Вадим проходив випробування останнім і на останніх секундах таки зірвав квиток у SPA.

Оскільки не всі учасники впоралися, цього тижня у SPA вирушили тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков.

Хто залишив шоу у 12-му випуску

Після зважування під червоною лінією опинилися Майя та Надія. За результатами голосування учасників проєкт Зважені та щасливі у 12-му випуску залишила Надія Варчук. Отже, коли буде фінал зважених та щасливих 2025, Надія вже поїде додому.

Надія має зріст 165 см і вагу 145 кг. Вона прийшла на проєкт, щоб відновити здоров’я. Також її мрією було прийти на випускний доньки у красивій сукні, щоб донька могла пишатися своєю мамою.

Зважені та щасливі 2025: коли фінальний випуск

Фінальний випуск шоу відбудеться 28 грудня, тож до розв’язки залишилося зовсім небагато часу.

