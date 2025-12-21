На проекте Взвешенные и счастливые началась самая ответственная неделя сезона, а именно последняя неделя перед финалом.

Участникам нужно было продемонстрировать, кто готов сделать решающий шаг и побороться за главный приз.

Подробнее о том, какой была эта неделя для участников и кто покинул Взвешенные и счастливые в 13 выпуске от 21 декабря 2025 года, читайте на STB.UA.

Сейчас смотрят

Взвешенные и счастливые от 21 декабря: как прошел 13 выпуск

Перед началом финальной недели ведущий проекта Даниэль Салем организовал для участников особую встречу.

В лагерь похудения пришли бывшие участники и победители предыдущих сезонов Взвешенные и счастливые, которые уже прошли путь изменений и знают, что такое сомнения, боль и срывы.

— Вы уже доказали, что способны на трансформацию. Вы прошли непростой путь и стали теми, кем когда-то даже не верили, что сможете быть. Впереди — путь самостоятельного похудения. И именно поэтому мы пригласили тех, кто уже это прошел, — обратился к участникам Даниэль.

О своем пути и проекте, вызовах и трудностях рассказали финалистам Дмитрий Завоюра, участник четвертого сезона, победительница того же сезона Юлия Науменко и Руслан Карпенко, победитель в категории домашнего похудения пятого сезона.

Сразу после встречи на участников ждал первый конкурс 13 недели.

Каждый участник становился у шеста. На одном конце шеста была ручка, за которую участник держался, а другой конец проходил через специальное кольцо.

Задача заключалась в том, чтобы поднять шест и удерживать его так, чтобы он не коснулся основания кольца. Если участник ошибался, кольцо вспыхивало пламенем, и он выбывал из испытания.

Побеждал тот, кто держал шест дольше всех. Дополнительной мотивацией был бонус — минус 1 кг на взвешивании.

По словам Даниэля, с помощью этого конкурса был определен порядок прохождения финального испытания.

— Тот, у кого кольцо вспыхнет первым, пройдет следующий конкурс первым, — объяснил он.

Кроме бонуса, победитель получал право наблюдать за другими участниками во втором конкурсе и самостоятельно выбрать номер прохождения финального испытания проекта.

Первой шест опустила Магдалина, за ней — Майя. Третьим выбыл Славко. Победу в первом испытании одержал Вадим.

В начале второго испытания Даниэль обратился к участникам:

— Каждый из вас упорно шел к своей цели. И сегодня вы здесь — сильнее, увереннее и здоровее, чем в начале сезона.

Во втором испытании участники должны были подняться по канату над озером от старта до финиша, двигаясь снизу вверх.

На каждом из них был пояс с 12 грузами, символизирующими 12 недель проекта. Каждый груз соответствовал количеству килограммов, сброшенных участником за конкретную неделю.

Каждые 8 метров на канате были отметки, на которых участники сбрасывали соответствующий груз, постепенно освобождаясь от тяжести прошлого.

Поддержать участников пришли тренеры проекта Марина Боржемская и Алексей Новиков.

По результатам первого конкурса участники проходили второе испытание в такой последовательности: Магдалина, Майя, Славко и Вадим.

Победа должна была достаться тому, кто преодолеет дистанцию за наименьшее время и получит бонус -1 кг, а участник, который финишировал последним, — антибонус +1 кг.

Результаты второго конкурса: Магдалина — 5 минут 31 секунда; Майя — 3 минуты 44 секунды; Славко — 5 минут 10 секунд; Вадим — 3 минуты 58 секунд.

Победительницей второго конкурса стала Майя, антибонус получила Магдалина.

Кто покинул Взвешенные и счастливые 2025 в 13 выпуске от 21.12.2025

Последнее взвешивание перед финалом прошло в напряженной атмосфере, ведь именно его результаты определяли, кто продолжит борьбу за победу.

Достижения участников по итогам недели:

Магдалина похудела на 5 кг и теперь весит 106 кг;

Вадим — минус 6 кг, вес 103 кг;

Славко — минус 6 кг, вес 129 кг;

Майя — минус 3 кг, вес 93 кг.

Наименьший процентный результат показала Майя, поэтому она оказалась под красной линией.

Таким образом, финалистами стали Магдалина Димид, Вадим Бойко и Вячеслав Грабовой. Шоу за шаг до финала покинула Майя.

Майя Безродна замужем, имеет дочь и внучку Софийку. Она педагог с двумя высшими образованиями. С 2020 года работает директором Китайгородского лицея им. О. Борейко.

С детства Майя имела проблемы с лишним весом, в отличие от сестры-близнеца. Из-за этого она комплексовала и чувствовала неуверенность.

Иногда взрослых могли воспринимать их с сестрой как маму с дочкой, что сильно расстраивало Майю.

Лишний вес также создавал физический дискомфорт: у женщины болели колени, постоянная боль изматывала ее. На проект Майя пришла с целью похудеть на 40 кг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.