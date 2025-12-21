Фото: СТБНа проєкті Зважені та щасливі розпочався найвідповідальніший тиждень сезону, а саме останній тиждень останній перед фіналом.

Учасникам потрібно було продемонструвати, хто готовий зробити вирішальний крок і поборотися за головний приз.

Детальніше про те, яким був цей тиждень для учасників та хто покинув Зважені та щасливі у 13 випуску від 21 грудня 2025, читайте на STB.UA.

Зважені та щасливі від 21 грудня: як минув 13 випуск

Перед початком фінального тижня ведучий проєкту Даніель Салем організував для учасників особливу зустріч.

До табору схуднення завітали колишні учасники та переможці попередніх сезонів Зважені та щасливі, які вже пройшли шлях змін і знають, що таке сумніви, біль та зриви.

– Ви вже довели, що здатні на трансформацію. Ви пройшли непростий шлях і стали тими, ким колись навіть не вірили, що зможете бути. Попереду – шлях самостійного схуднення. І саме тому ми запросили тих, хто вже це пройшов, – звернувся до учасників Даніель.

Про свій шлях та проєкті, виклики та труднощі розповіли фіналістам Дмитро Завоюра, учасник четвертого сезону, переможниця того ж сезону Юлія Науменко та Руслан Карпенко, переможець у категорії домашнього схуднення п’ятого сезону.

Одразу після зустрічі на учасників чекав перший конкурс 13 тижня.

Кожен учасник став біля жердини. На одному кінці жердини була ручка, за яку учасник тримався, а інший кінець проходив через спеціальне кільце.

Завдання полягало в тому, щоб підняти жердину та втримати її так, щоб вона не торкнулася основи кільця. Якщо учасник помилявся, коло спалахувало полум’ям, і він вибував із випробування.

Перемагав той, хто тримав жердину найдовше. Додатковою мотивацією був бонус — мінус 1 кг на зважуванні.

За словами Даніеля, за допомогою цього конкурсу був визначений порядок проходження фінального випробування.

– Той, у кого коло спалахне першим, проходитиме наступний конкурс першим, – пояснив він.

Окрім бонусу, переможець отримував право спостерігати за іншими учасниками у другому конкурсі та самостійно обрати номер проходження фінального випробування проєкту.

Першою жердину опустила Маґдалина, за нею – Майя. Третім вибув Славко. Перемогу в першому випробуванні здобув Вадим.

На початку другого випробування Даніель звернувся до учасників:

– Кожен із вас вперто йшов до своєї мети. І сьогодні ви тут — сильніші, впевненіші та здоровіші, ніж на початку сезону.

У другому випробуванні учасники мали піднятися канатом над озером від старту до фінішу, рухаючись знизу вгору.

На кожному з них був пояс із 12 вантажами, що символізували 12 тижнів проєкту. Кожен вантаж відповідав кількості кілограмів, скинутих учасником за конкретний тиждень.

Кожні 8 метрів на канаті були позначки, на яких учасники скидали відповідний вантаж, поступово звільняючись від тягаря минулого.

Підтримати учасників прийшли тренери проєкту Марина Боржемська та Олексій Новіков.

За результатами першого конкурсу учасники проходили друге випробування в такій послідовності: Маґдалина, Майя, Славко та Вадим.

Перемога мала дістатися тому, хто подолає дистанцію за найменший час і отримає бонус -1 кг, а учасник, який фінішував останнім, антибонус +1 кг.

Результати другого конкурсу такі: Маґдалина — 5 хвилин 31 секунда; Майя — 3 хвилини 44 секунди; Славко — 5 хвилин 10 секунд; Вадим — 3 хвилини 58 секунд.

Переможницею другого конкурсу стала Майя, антибонус отримала Маґдалина.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 13 випуску від 21.12.2025

Останнє зважування перед фіналом пройшло в напруженій атмосфері, адже саме його результати визначали, хто продовжить боротьбу за перемогу.

Досягнення учасників за підсумками тижня:

Маґдалина схудла на 5 кг і тепер важить 106 кг;

Вадим — мінус 6 кг, вага 103 кг;

Славко — мінус 6 кг, вага 129 кг;

Майя — мінус 3 кг, вага 93 кг.

Найменший відсотковий результат показала Майя, тому вона опинилася під червоною лінією.

Таким чином, фіналістами стали Маґдалина Димид, Вадим Бойко та В’ячеслав Грабовий. Шоу за крок до фіналу покинула Майя.

Майя Безродна заміжня, має доньку та онуку Софійку. Вона педагог з двома вищими освітами. З 2020 року працює директоркою Китайгородського ліцею ім. О. Борейка.

З дитинства Майя мала проблеми із зайвою вагою, на відміну від сестри-двійняти. Через це вона комплексувала та відчувала невпевненість.

Іноді дорослих могли сприймати їх із сестрою як маму з донькою, що сильно засмучувало Майю.

Зайва вага також створювала фізичний дискомфорт: у жінки боліли коліна, постійний біль виснажував її. На проєкт Майя прийшла з метою схуднути на 40 кг.

