25 декабря в 20:00 телеканал ICTV2 покажет самый теплый зимний фильм Поезд в 31 декабря. Кассовая украинская комедия 2025 года, чьи сборы превысили 50 млн грн, впервые появится на телеекранах на Рождество.

В главных ролях — звездный состав: Станислав Боклан, Артемий Егоров, Андрей Исаенко, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома (DZIDZIO), Юрий Горбунов, Лилия Цвеликова, Анастасия Иванюк, Дмитрий Павко, Влад Никитюк, Лилия Ребрик и Максим Девизоров.

— Мы поверили в этот фильм еще на этапе производства, и не зря. Показать классную украинскую комедию на Рождество — это то, к чему мы стремимся в своей миссии по популяризации украинского кино. Это действительно теплая лента, за которой хорошо собраться теплым кругом среди своих у экранов в прайм-тайм. С большим удовольствием встретим праздник вместе с нашими зрителями и любимыми актерами в Поезде в 31 декабря, — комментирует директор каналов ICTV и ICTV2 Анастасия Штейнгауз.

О чем фильм Поезд в 31 декабря

В ночь на 31 декабря в поезде сообщением Киев — Львов встретились совершенно разные пассажиры. Проводник Николай Иванович (Станислав Боклан), который должен был спокойно провести свой последний рабочий день перед пенсией, вынужден успокаивать буйных попутчиков, которые, кажется, не поделили между собой все на свете.

Но когда поезд ломается посреди поля, начинается самое интересное: Андрей Исаенко будет играть самого себя и принимать роды, Алексей Петриненко (Артемий Егоров) будет встречать Новый год с двумя женщинами одновременно, а Павловна и Петрович (Лилия Ребрик и Юрий Горбунов) будут искать любовь друг в друге.

Почему это стоит увидеть? В фильме даже появится британский политик Борис Джонсон в мерче Укрзализныци! Саундтреками к фильму стали украинские хиты: песня Зима Клавдии Петровны и Чекає вдома Yaktak.

Интересно, что “зимнюю сказку” снимали в безумную жару: на улице было более +20°C, а актеры работали в пуховиках и сапогах. Специально для фильма в холле вокзала установили елку и развесили новогоднюю иллюминацию, что немало удивляло реальных пассажиров в майках и с прохладительными напитками в руках.

Включайте Рождество среди своих 25 декабря в 20:00 на ICTV2 и смотрите самую теплую комедию года Поезд в 31 декабря!

