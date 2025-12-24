25 грудня о 20:00 телеканал ICTV2 покаже найтепліший зимовий фільм Потяг у 31 грудня. Касова українська комедія 2025 року, чиї збори перевищили 50 млн грн, уперше з’явиться на телеекранах на Різдво.

У головних ролях — зірковий склад: Станіслав Боклан, Артемій Єгоров, Андрій Ісаєнко, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома (DZIDZIO), Юрій Горбунов, Лілія Цвєлікова, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Лілія Ребрик та Максим Девізоров.

– Ми повірили в це кіно ще на етапі виробництва, і недарма. Показати класну українську комедію на Різдво — це те, до чого ми прагнемо у своїй місії з популяризації українського кіно. Це справді тепла стрічка, за якою добре зібратися теплим колом серед своїх біля екранів у прайм-тайм. Із великим задоволенням зустрінемо свято разом з нашими глядачами та улюбленими акторами у Потязі у 31 грудня, — коментує директорка каналів ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

Про що фільм Потяг у 31 грудня

У ніч на 31 грудня в потязі сполученням Київ — Львів зустрілися геть різні пасажири. Провідник Микола Іванович (Станіслав Боклан), який мав би спокійно провести свій останній робочий день перед пенсією, змушений вгамовувати буйних попутників, які, здається, не поділили між собою все на світі.

Та коли потяг ламається посеред поля, починається найцікавіше: Андрій Ісаєнко гратиме сам себе та прийматиме пологи, Олексій Петриненко (Артемій Єгоров) зустрічатиме Новий рік із двома жінками одночасно, а Павлівна та Петрович (Лілія Ребрик та Юрій Горбунов) шукатимуть кохання одне в одному.

Чому це варто побачити? У стрічці з’явиться навіть британський політик Борис Джонсон у мерчі Укрзалізниці! Саундтреками до фільму стали українські хіти: пісня Зима Клавдії Петрівни та Чекає вдома Yaktak.

Цікаво, що “зимову казку” знімали у шалену спеку: на вулиці було понад +20°C, тоді як актори працювали в пуховиках та чоботях. Спеціально для фільму в холі вокзалу встановили ялинку та розвісили новорічну ілюмінацію, що неабияк дивувало реальних пасажирів у майках та з прохолодними напоями в руках.

Вмикайте Різдво серед своїх 25 грудня о 20:00 на ICTV2 та дивіться найтеплішу комедію року Потяг у 31 грудня!

