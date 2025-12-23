Звезды на экране и в жизни: ICTV2 представил рейтинг самых ярких актрис года
- ICTV2 к третьей годовщине подвел итоги года и представил рейтинг самых ярких актрис.
- В списке – звезды флагманских сериалов канала, которые формируют лицо современного украинского телевидения.
Телеканал ICTV2 по случаю третьей годовщины и подведения итогов года представил свой рейтинг самых влиятельных актрис.
Они снялись в знаковых проектах канала, их имена знакомы всем, они задают тренды как в профессии, так и в жизни.
Ольга Гришина: прима, сияющая в театре и на ТВ
Уже несколько лет Ольга играет судмедэксперта Яну Гончар в высокорейтинговом судебно-медицинском детективе Вскрытие покажет.
Фанаты уже с нетерпением ждут пятый сезон любимого сериала.
В театре имени Леси Украинки Ольга Гришина имеет ряд знаковых ролей. За работу в спектакле Для домашнего очага актрису отметили наградой Киевская пектораль. В этом году звезда сыграла Стеллу в премьерном спектакле Трамвай Желание.
Ольга редко дает интервью, почти ничего не рассказывает о личной жизни. Ее муж Кирилл Кашликов – главный режиссер театра имени Леси Украинки.
Супруги воспитывают дочь. Актриса уже говорила, что в начале полномасштабного вторжения жила с семьей в театре, чтобы держаться вместе.
Даша Трегубова: теледива из светских хроник
В этом году именно Даша стала ведущей престижной церемонии Золота дзиґа, а затем – Одесского международного кинофестиваля.
В 2025 году знаменитость дебютировала как режиссер сериала, а ее проект Даша читает влюбляет людей в украинский язык и культуру.
В хите ICTV2, сериале Коп из прошлого, Трегубова сыграла главную женскую роль – психолога Татьяны Малиновской. Это самый продолжительный из проектов актрисы.
Даша воспитывает дочь Полину, которая в 14 лет уже имеет немалую фильмографию, включая драму Щедрик. Трегубова не афиширует личную жизнь, чем всегда интригует светские медиа.
Анастасия Карпенко: украинская актриса, известная в мире
Зрители полюбили Анастасию Карпенко после главной роли в сериале Доктор Ковальчук, а мировая популярность пришла к ней после фильма Как там Катя?, за который актриса получила ряд международных наград и отличий.
В этом году на канале ICTV2 вышло сразу два ярких проекта с ее участием. Это комедийный сериал Майор Сковорода, где она сыграла бывшую главного героя, и процедурал Служба 112, в котором актриса предстала в роли полицейской Ольги Шевченко.
Настя – жена военного. Ее муж, оператор Максим Николаенко, защищает страну с начала полномасштабного вторжения.
Актриса призналась, что самым тяжелым периодом были 17 дней, когда муж не выходил на связь. Сейчас она ценит каждое совместное мгновение: рассказывает мужу обо всем, что происходит с ней и маленькой дочерью Марусей.
Вера Кобзарь: женщина, которая ломает стереотипы
Вера разрушила стереотип, что актрис после 40 не снимают. Наоборот, именно сейчас ей поступают приглашения сыграть ярких героинь.
В 2024 году Кобзарь сыграла в хитовом сериале АТП Перевозчики – сильную и эффектную хозяйку автопредприятия Галину. Во втором сезоне ее героиня влюбится, и вокруг нее будут крутиться мужчины.
В этом году Вера превратилась в женщину-вамп – влиятельную и опасную. Такой зрители увидят ее в новом детективном канале Дело НБР, премьера которого запланирована на 2026 год.
Несколько лет назад актриса рассталась с мужем, актером Александром Кобзарем. В браке с ним звезда родила дочь Варвару и сына Прохора. Сейчас, по инсайдерской информации, Вера не одинока.
Ольга Атанасова: серьезная конкурентка
Актриса театра и кино Ольга Атанасова всегда привлекает внимание своим ярким появлением на экране.
В 2025 году Атанасова сыграла сразу в двух громких проектах ICTV2. В двух сезонах детектива Вскрытие покажет волонтер и бариста Даша, в исполнении Ольги, составляла конкуренцию главной героине Яне.
Во втором сезоне АТП Перевозчики звезда сыграет неожиданную роль водителя фуры, которая будет конкурировать с персонажами Довженко и Гладкого. Кроме того, Ольга участвует в концертах Дизель Шоу в качестве актрисы.
Атанасова разведена, воспитывает дочь-подростка Адель, которая также вместе с мамой уже выходит на театральную сцену.
Екатерина Варченко: многозадачная и востребованная
В активе Екатерины солидная фильмография (Первые дни, Цвет страсти, Пограничники, Хозяйка) и проекты в театре. Работу она успевает совмещать с ролью мамы.
Зрители канала увидели актрису Варченко в новом процедурале Служба 112, где она сыграла парамедика Настю Шимкивскую.
В детективе ДВРЗ против шпиона Екатерина снимается в роли тайной агентки спецслужб. По сюжету она сотрудничает с культовым участковым Сергеем Бондарем. К чему это приведет – узнаем совсем скоро.
Муж Екатерины Варченко, актер Анатоль Фон-Филандра, сейчас защищает нашу страну от оккупантов. На актрисе сейчас лежит воспитание двух сыновей – девятилетнего Кристиана Дориана и четырехлетнего Эмиля.
Ранее телеканал ICTV2 составил собственный рейтинг самых сексуальных актеров украинского экрана, о которых больше всего писали в СМИ и чье появление вызвало настоящий резонанс.