Российская актриса театра и кино Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет. Она была в базе сайта Миротворец и входила в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Смерть Веры Алентовой — что известно

О смерти российской актрисы Веры Алентовой сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором она работала около 60 лет.

По информации российских пропагандистов, Алентовой стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря.

После этого российскую актрису передали врачам скорой помощи и отнесли на носилках. Врачи пытались реанимировать ее, однако им не удалось.

Сообщается, что причиной смерти Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца.

Вера Алентова — биография и факты из жизни

Актерская карьера Веры Алентовой насчитывает десятки работ в советском и российском кино.

Самой известной в ее карьере стала роль Екатерины Тихомировой в фильме Москва слезам не верит. Эта лента была награждена премией Оскар в 1981 году.

Также Алентова играла в фильмах Звезды и солдаты, Время желаний, Завтра была война, а также более поздних проектах — Жених из Майами, Ширли-Мирли, Бальзаковский возраст и других кинолентах.

В 2000 году Вера Алентова появилась на экранах вместе с Анатолием Лобоцким в фильме Зависть богов. Эта работа стала последней в режиссерской карьере ее мужа Владимира Меньшова, который ушел из жизни в 2021 году. У актрисы осталась дочь — Юлия Меньшова.

Вера Алентова — позиция по Украине

Вера Алентова находилась в “черном списке” Украины из-за антиукраинской деятельности.

Еще в августе 2017 года она попала в базу Миротворца за сознательное нарушение государственной границы, незаконные гастроли в оккупированном Крыму и участие в пропагандистских кампаниях Кремля.

Ранее Министерство культуры Украины публиковало перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, в который вошла российская актриса Вера Алентова.

Муж Алентовой, режиссер Владимир Меньшов, умерший в 2021 году, также занимал четкую антиукраинскую позицию. Помимо публичного одобрения оккупации Крыма и Донбасса, он финансировал боевиков так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

