Російська акторка театру і кіно Віра Алентова померла у віці 83 роки. Вона була у базі сайту Миротворець та входила до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Смерть Віри Алентової – що відомо

Про смерть російської акторки Віри Алентової повідомили в Московському драматичному театрі імені Пушкіна, в якому вона працювала близько 60 років.

За інформацією російських пропагандистів, Алентовій стало зле в театрі імені Маяковського під час прощання з актором Анатолієм Лобоцьким, який помер 20 грудня.

Після цього російську акторку передали лікарям швидкої допомоги та віднесли на ношах. Лікарі намагалися реанімувати її, проте їм не вдалося.

Повідомляється, що причиною смерті Віри Алентової став гострий інфаркт міокарда на тлі гіпертонічної хвороби серця.

Віра Алентова – біографія і факти з життя

Акторська кар’єра Віри Алентової налічує десятки робіт у радянському та російському кіно.

Найвідомішою в її кар’єрі стала роль Катерини Тихомирової у фільмі Москва сльозам не вірить. Ця стрічка відзначена премією Оскар у 1981 році.

Також Алентова грала у фільмах Зірки і солдати, Час бажань, Завтра була війна, а також пізніші проєкти – Наречений з Маямі, Ширлі-Мирлі, Бальзаківський вік та інші кінострічки.

У 2000 році Віра Алентова з’явилася на екранах разом з Анатолієм Лобоцьким у стрічці Заздрість богів. Ця робота стала останньою у режисерській кар’єрі її чоловіка Володимира Меньшова, який пішов з життя у 2021 році. В акторки залишилася донька – Юлія Меньшова.

Віра Алентова – позиція щодо України

Віра Алентова перебувала в “чорному списку” України через антиукраїнську діяльність.

Ще в серпні 2017 року вона потрапила до бази Миротворця за свідоме порушення державного кордону, незаконні гастролі в окупованому Криму та участь у пропагандистських кампаніях Кремля.

Раніше Міністерство культури України публікувало перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до якого увійшла російська акторка Віра Алентова.

Чоловік Алентової, режисер Володимир Меньшов, який помер у 2021 році, також займав чітку антиукраїнську позицію. Окрім публічного схвалення окупації Криму та Донбасу, він фінансував бойовиків так званих “ЛНР” і “ДНР”.

