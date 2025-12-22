Умер Крис Ри, автор хита Driving Home for Christmas
- В возрасте 74 лет ушел из жизни британский певец и автор хита Driving Home for Christmas Крис Ри, который умер в больнице.
- Музыкант, известный песнями The Road to Hell и Josephine, на протяжении многих лет боролся с тяжелыми недугами, но продолжал творческую деятельность.
Британский певец и автор песен Крис Ри ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он умер в больнице в результате болезни.
Об этом сообщил представитель его семьи, пишет издание The Guardian.
Смерть Криса Ри — что известно
В заявлении представителя семьи Криса Ри говорится, что он умер в больнице после непродолжительной болезни.
В течение жизни британский певец страдал от ряда проблем со здоровьем. Ранее у него диагностировали рак поджелудочной железы, а в 2001 году ему удалили поджелудочную железу вместе с частью желудка и тонкой кишки. Эта операция привела к развитию диабета.
В 2016 году он перенес инсульт, который сам автор песен потом вспоминал как очень страшный момент.
— Мне пришло в голову, что после инсульта я перестал чувствовать высоту звука. И мне пришлось долго уговаривать людей, говоря, что с тем, что я играю, все в порядке, — рассказывал певец.
В 2017 году Крис Ри потерял сознание на сцене во время концерта в Оксфорде и был доставлен в больницу.
У певца остались жена Джоан, с которой он начал встречаться в 17 лет, и их дочери Джозефина и Джулия, в честь которых Крис Ри назвал свои хитовые песни.
Крис Ри — биография и факты из жизни
Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки. У него было шестеро братьев и сестер.
В юности он увлекался музыкой, параллельно работая разнорабочим, в частности, на фабрике мороженого своего отца, и подумывал о карьере журналиста.
В 22 года он присоединился к группе Magdalene, в которой ранее играл Дэвид Ковердейл (позже участник Deep Purple). Затем он вступил в другую группу, Beautiful Losers. Но вскоре получил предложение о сотрудничестве и начал сольную карьеру, выпустив свой дебютный сингл So Much Love в 1974 году.
Крис Ри является автором известной песни Driving Home for Christmas, которая стала рождественским хитом, а также других, в частности, The Road to Hell, On the Beach и Josephine.
Его самый популярный хит Driving Home for Christmas был записан в 1986 году. Сам певец вспоминал, что написал эту песню в сложный период, когда у него не было менеджера, закончился контракт со звукозаписывающей компанией, и ему даже запретили водить машину.
По словам Криса Ри, тогда жене приходилось везти его домой из Лондона в Мидлсбро, потому что он не мог позволить себе оплатить проезд на поезде. Текст песни он написал в машине, но закончил ее только через несколько лет.
— Раньше я очень боялся, что эта песня подорвет остатки моей репутации, но теперь мы над этим смеемся. Если я когда-нибудь застряну на трассе, то опущу окно и начну петь людям в машинах рядом: я еду домой на Рождество. Им это очень нравится, — сказал он в 2016 году.