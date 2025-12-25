Рождественское чудо: Мирошниченко растрогала достижением сына Марселя
- Инна Мирошниченко поделилась успехами приемного сына Марселя.
- Четырехлетний мальчик выучил первый в своей жизни стишок.
- Для звездных родителей этот момент стал особенно ценным.
Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна, поделилась успехами их приемного сына Марселя. Четырехлетний мальчик выучил первый в своей жизни стишок.
Мирошниченко об успехах Марселя
На личной странице в Instagram Инна опубликовала видео, на котором Марсель рассказывает новогодний стишок.
Для семьи Мирошниченко этот момент стал особенно ценным, ведь в возможности мальчика верили далеко не все. Звездных родителей убеждали, что Марсель вряд ли сможет говорить и учиться.
Однако вера, любовь и поддержка сделали свое дело, и мальчик начал стремительно развиваться. Инна назвала успехи сына “рождественским чудом”.
— Первый стишок. Когда-то нам говорили, что ты вряд ли заговоришь. Потом нам говорили, что ты не сможешь учиться. Ты “сложный случай” и “зачем вам это нужно?” — вспомнила Мирошниченко.
По словам Инны, Марсель должен был рассказать стихотворение на новогоднем празднике в садике, однако из-за болезни выступление придется пропустить.
— Я мечтала рыдать на твоем первом празднике в садику. Это должно было быть завтра, но ты решил заболеть. Поэтому я читаю сообщения от воспитателей, как усердно ты готовился к выступлению на репетициях, и представляю, что это мой индивидуальный концерт! Мое рождественское чудо, — добавила адвокат.
Напомним, что супруги Мирошниченко усыновили Марселя в 2023 году. В 2024-м они порадовали семью девочке Ангелиной. Также у них есть кровные дочь Мия и сын Марко.