Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна, поділилася успіхами їхнього названого сина Марселя. Чотирирічний хлопчик вивчив перший у своєму житті віршик.

Мірошниченко про успіхи Марселя

На особистій сторінці в Istagram Інна опублікувала відео, на якому Марсель розповідає новорічний віршик.

Для сім’ї Мірошниченків цей момент став особливо цінним, адже у можливості хлопчика вірили далеко не всі. Зіркових батьків переконували, що Марсель навряд чи зможе говорити та вчитися.

Однак віра, любов та підтримка зробили своє і хлопчик почав стрімко розвиватися. Інна назвала успіхи сина “різдвяним дивом”.

– Перший віршик. Колись нам казали, що ти навряд заговориш. Потім нам казали, що ти не зможеш вчитися. Ти “складний випадок” і “навіщо вам це треба?” – пригадала Мірошниченко.

За словами Інни, Марсель мав розповісти віршик на новорічному святі у садочку, однак через хворобу виступ доведеться пропустити.

– Я мріяла ридати на твоєму першому святі в садочку. Це мало бути завтра, але ти вирішив захворіти. Тому я читаю повідомлення від вихователів, як старанно ти готувався до виступу на репетиціях, і уявляю, що це мій індивідуальний концерт! Моє різдвяне диво, – додала адвокатка.

Нагадаємо, що подружжя Мірошниченків усиновило Марселя у 2023 році. У 2024-му вони порадували сім’ю дівчинці Ангеліні. Також у них є кровні донька Мія та син Марко.

