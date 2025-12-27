Актер театра и телеведущий Анатолий Суханов скончался 27 декабря. Ему было 54 года.

Днем 27 декабря в больнице скончался украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов. Утром его в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. Ему было 54 года.

Об этом сообщил Киевский академический театр Колесо.

Смерть Анатолия Суханова: что известно

Анатолий Суханов работал в театре Колесо артистом труппы.

Мать актера Елена Черногуз сказала, что эта потеря — незаменима для семьи.

— Его никто никогда не заменит! Мы его очень любим! — процитировали ее слова в театре.

Анатолию Суханову недавно исполнилось 54 года. Свой последний день рождения он отметил 23 декабря 2025 года. Обстоятельства смерти артиста пока неизвестны.

Анатолий Суханов был украинским актером театра и телеведущим.

Его профессиональная жизнь тесно связана с Киевом: он получил актерское и режиссерское образование в университете им. Карпенко-Карого, где впоследствии сам преподавал.

Артист много лет работал в Киевском академическом театре Колесо.

Он участвовал в современных и классических постановках, в частности в спектакле СкороВода по сценарию Ивана Драча и Веры Мельник.

Кроме театральной деятельности, Суханов работал на телевидении в качестве ведущего детских и семейных программ, среди которых Эники-Беники и Лего-экспресс.

Напомним, 12 декабря в возрасте 66 лет в результате болезни скончался народный артист Украины Степан Гига.

Фото: театр Колесо

