Умер Анатолий Суханов — актер театра Колесо и ведущий программы Эники-беники
- Днем 27 декабря скончался в больнице украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов.
- Артист работал в театре Колесо, участвовал в современных и классических постановках, был ведущим программ Эники-Беники и Лего-экспресс.
Актер театра и телеведущий Анатолий Суханов скончался 27 декабря. Ему было 54 года.
Днем 27 декабря в больнице скончался украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов. Утром его в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. Ему было 54 года.
Об этом сообщил Киевский академический театр Колесо.
Смерть Анатолия Суханова: что известно
Анатолий Суханов работал в театре Колесо артистом труппы.
Мать актера Елена Черногуз сказала, что эта потеря — незаменима для семьи.
— Его никто никогда не заменит! Мы его очень любим! — процитировали ее слова в театре.
Анатолию Суханову недавно исполнилось 54 года. Свой последний день рождения он отметил 23 декабря 2025 года. Обстоятельства смерти артиста пока неизвестны.
Анатолий Суханов был украинским актером театра и телеведущим.
Его профессиональная жизнь тесно связана с Киевом: он получил актерское и режиссерское образование в университете им. Карпенко-Карого, где впоследствии сам преподавал.
Артист много лет работал в Киевском академическом театре Колесо.
Он участвовал в современных и классических постановках, в частности в спектакле СкороВода по сценарию Ивана Драча и Веры Мельник.
Кроме театральной деятельности, Суханов работал на телевидении в качестве ведущего детских и семейных программ, среди которых Эники-Беники и Лего-экспресс.
Фото: театр Колесо