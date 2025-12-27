Вдень 27 грудня у лікарні помер український актор і телеведучий Анатолій Суханов. Зранку його у важкому стані доставила бригада швидкої допомоги. Йому було 54 роки.

Про це повідомив Київський академічний театр Колесо.

Смерть Анатолія Суханова: що відомо

Анатолій Суханов працював у театрі Колесо артистом трупи.

Мати актора Олена Чорногуз сказала, що ця втрата є незамінною для родини.

– Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо! – процитували її слова у театрі.

Анатолію нещодавно виповнилося 54 роки. Свій останній день народження він відзначив 23 грудня 2025 року. Обставини смерті митця зараз невідомі.

Анатолій Суханов був українським актором театру та телеведучим.

Його професійне життя тісно пов’язане з Києвом: він здобув акторську та режисерську освіту в університеті ім. Карпенка-Карого, де згодом сам викладав.

Артист багато років працював у Київському академічному театрі Колесо.

Він брав участь у сучасних та класичних постановках, зокрема у виставі СкороВода за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.

Окрім театральної діяльності, Суханов працював на телебаченні як ведучий дитячих та сімейних програм, серед яких Еники‑Беники та Лего‑експрес.

Нагадаємо, 12 грудня у віці 66 років внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга.

Фото: театр Колесо

