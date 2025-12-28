Финал 10 сезона Зважені та щасливі стал решающим моментом для участников. Как он прошел и кто победил – читайте на Фактах ICTV

Как прошел финал 10 сезона Зважені та щасливі

В этот вечер стало известно, кто смог достичь наилучшего результата, доказав, что сила воли и вера в себя способны изменять жизнь.

Первым на финальное взвешивание вышел Вадим Бойко. Он начал проект с весом 147 кг, а за время пребывания в лагере похудения и во время домашнего этапа ему удалось избавиться от 65 кг. В финале его вес составил 82 кг, а процент потери веса – 44,22%.

Сейчас смотрят

Дальше свой результат продемонстрировала Магдалина Димид. Она пришла на проект со 144 кг и за все время похудела на 65 кг. В финале ее вес составил 79 кг, что соответствует 45,14% потери веса.

Последним на взвешивание вышел Вячеслав Грабовой. На старте сезона его вес составлял 195 кг. За время участия в проекте Вячеслав сбросил 104 кг и в финале его вес — 91 кг. Процент потери веса – 53,33%, что стало лучшим результатом среди финалистов.

Кто выиграл Зважені та щасливі в 2025 году

Победителем проекта Зважені та щасливі стал Вячеслав Грабовой. Он получил приз – 300 тыс. грн.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Зважені та Щасливі СТБ (@bigstb)

Мужчина пришел на шоу в весе 195 кг при росте 178 см. На проекте он скинул 104 кг и теперь весит 91 кг. Как рассказывал сам участник, он никогда не был худым и всегда имел проблемы с лишним весом, даже в школьные и студенческие годы, когда занимался кикбоксингом.

Доедать все с тарелки мама приучила парня с детства. А уже во взрослом возрасте Слава часто переедал в кругу друзей – не мог отказать им.

Вячеслав Грабовой имеет небольшой строительный бизнес вместе с другом. В настоящее время активно занимается волонтерской деятельностью.

Вячеслав женат на Валерии и имеет двух детей — Мирославу и Давида. Его семья находятся в Израиле и за время полномасштабной войны мужчина ни разу не видел родных, поскольку жена боится привозить детей в город, который находится под постоянными обстрелами.

Победительницей домашнего похудения стала Майя Безродная. Женщина пришла на проект в весе 130 кг при росте 164 см.

С детства Майя имела проблемы с лишним весом, в отличие от сестры-двойняшки. Иногда люди даже воспринимали их как мать и дочь.

Девушка имеет диплом учителя начальных классов (красный диплом) и украинского филолога. С 2020 года занимает должность директора Китайгородского лицея им. А. Борейко.

У Майи есть муж и дочь, а также внучка.

Источник : СТБ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.