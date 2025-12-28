Фінал 10 сезону Зважені та щасливі став вирішальним моментом для учасників. Як він пройшов та хто переміг – читайте на Фактах ICTV

Як пройшов фінал 10 сезону Зважені та щасливі

Цього вечора стало відомо, хто зміг досягти найкращого результату, довівши, що сила волі та віра у себе здатні змінювати життя.

Першим на фінальне зважування вийшов Вадим Бойко. Він розпочав проєкт із вагою 147 кг, а за час перебування у таборі схуднення та під час домашнього етапу йому вдалося позбутися 65 кг. У фіналі його вага склала 82 кг, а відсоток втрати ваги — 44,22%.

Далі свій результат показала Маґдалина Димид. Вона прийшла на проєкт із 144 кг і за весь час схудла на 65 кг. У фіналі її вага становить 79 кг, що відповідає 45,14% втрати ваги.

Останнім на ваги вийшов Вʼячеслав Грабовий. На старті сезону його вага складала 195 кг. За час участі у проєкті Вʼячеслав скинув 104 кг, і у фіналі його вага — 91 кг. Відсоток втрати ваги — 53,33%, що стало найкращим результатом серед фіналістів.

Хто виграв Зважені та щасливі у 2025 році

Переможцем проєкту Зважені та щасливі став Вʼячеслав Грабовий. Він отримав приз — 300 тис. грн.

Чоловік прийшов на шоу у вазі 195 кг при зрості 178 см. На проєкті він скинув 104 кг та тепер важить 91 кг. Як розповідав сам учасник, він ніколи не був худим та завжди мав проблеми із зайвою вагою, навіть у шкільні та студентські роки, коли займався кікбоксингом.

Доїдати все з тарілки мама привчила хлопця з дитинства. А вже у дорослому віці Слава часто переїдав у колі друзів – не міг відмовити їм.

Вʼячеслав Грабовий має невеликий будівельний бізнес разом з другом. Наразі активно займається волонтерською діяльністю.

Вʼячеслав одружений на Валерії та має двох дітей — Мирославу і Давида. Його родина наразі перебуває в Ізраїлі і за час повномасштабної війни чоловік жодного разу не бачив рідних, оскільки дружина боїться привозити дітей у місто, яке знаходиться під постійними обстрілами.

Переможницею домашнього схуднення стала Майя Безродна. Жінка прийшла на проєкт у вазі 130 кг при зрості 164 см.

З дитинства Майя мала проблеми з зайвою вагою, на відміну від сестри-двійняти. Інколи люди навіть сприймали їх, як мати та доньку.

Дівчина має диплом вчителя початкових класів (червоний диплом) та українськиого філолога. З 2020 року обіймає посаду директорки Китайгородського ліцею ім. О. Борейко.

Майя має чоловіка та доньку, а також онучку.

Джерело : СТБ

