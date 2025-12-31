Любимый сериал миллионов Участковый из ДВРЗ не просто создал немало крылатых выражений и шуток, но и показал, как праздновать Новый год так, как это делают любимцы-участковые Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) и Петр Дзюба (Виталий Иванченко).

В спецфильме ДВРЗ. Операция Новый год мы нашли настоящий новогодний to-do list нашего ДВРЗ. Вдохновляйтесь новогодней атмосферой вместе с участковыми в праздничном фильме и узнавайте, без чего не обходится ни одно празднование главной ночи года.

Предпраздничная суета

Праздник обязательно нужно начинать с поиска идеальной елки — “экологически чистой карпатки”, которая имеет “живую душу”.

Герои новогоднего фильма тщательно планируют вечер: договариваются о дежурстве, готовят подарки (от ювелирных изделий до детских велосипедов) и спешат на вокзал, чтобы в 10 вечера встретить родителей. Ведь Новый год — это прежде всего семейный праздник среди своих!

Новогодний стол

Ни одно зимнее застолье не обходится без традиционных мандаринов, салата оливье, бутербродов с маслом и кофе для уважаемых гостей.

По мнению Бондаря, среди напитков главным символом остается игристое, которое открывают под бой курантов и “выстрелы” пробок. Герои находят место для “закуски и фруктиков”, чтобы поддержать праздничное настроение. И вы не отставайте!

Костюмированный карнавал

Район ДВРЗ наполняется оленями (иногда оленями на дорогах, черт возьми) и Санта-Клаусами. Одного из них даже играет известный актер Тарас Цымбалюк.

Участковый и его помощник не гнушаются надевать на себя модные новогодние образы не только для поздравлений, но и для оперативной маскировки. И даже готовят костюмы супергероев, таких как Спайдермен. Поэтому если в новогоднюю ночь увидите, как местные Бондарь и Дзюба ходят по району в костюмах, стараясь не попасться вам на глаза, — знайте: они на задании.

Традиции и магия

Обязательным ритуалом является “проводы старого года” и зажигание бенгальских огней. Кроме того, на ДВРЗ верят в приметы: если на Новый год сейф полный — весь год деньги будут водиться.

И наполняйте свои сейфы только налогооблагаемыми и задекларированными гривнами, иначе ждите любимого Бондаря у вас дома (он такое не прощает). Или свалите все на воришку Вадика Приходько, но этот метод секретный.

Несмотря на все вызовы, погони и “похитителей Нового года”, герои сериала напоминают нам, что главное — это не забывать о близких. Спасибо ВСУ за возможность быть среди своих! Празднуйте зимние праздники вместе с любимыми участковым из ДВРЗ и сериалами на ICTV2!