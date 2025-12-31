Улюблений серіал мільйонів Дільничний з ДВРЗ не просто створив чимало крилатих висловів та жартів, а й показав, як святкувати Новий рік так, як це роблять улюбленці-дільничні Сергій Бондар (В’ячеслав Довженко) та Петро Дзюба (Віталій Іванченко).

У спецфільмі ДВРЗ. Операція Новий рік ми знайшли справжній новорічний to-do list нашого ДВРЗ. Надихайтеся новорічною атмосферою разом з дільничними у святковому фільмі і дізнавайтеся, без чого не обходиться жодне святкування головної ночі року.

Передсвяткова метушня

Свято обов’язково треба починати з пошуку ідеальної ялинки — “екологічно чистої карпатки”, яка має “живу душу”.

Зараз дивляться

Герої новорічного фільму ретельно планують вечір: домовляються про чергування, готують подарунки (від ювелірних виробів до дитячих велосипедів) та поспішають на вокзал, щоб о 10-й вечора зустріти батьків. Адже Новий рік — це насамперед сімейне свято cеред своїх!

Новорічний стіл

Жодне зимове застілля не обходиться без традиційних мандаринів, салату олів’є, бутербродів з маслом та кави для шанованих гостей.

На думку Бондаря, серед напоїв головним символом залишається ігристе, яке відкривають під бій курантів та “постріли»” корків. Герої знаходять місце для “закуски та фруктиків”, щоб підтримати святковий настрій. І ви не відставайте!

Костюмований карнавал

Район ДВРЗ наповнюється оленями (іноді оленями на дорогах, хай їм грець) та Санта-Клаусами. Одного з них навіть грає відомий актор Тарас Цимбалюк.

Дільничний та його помічник не гребують вдягати на себе модні новорічні образи не лише для привітань, а й для оперативного маскування. І навіть готують костюми супергероїв, як-от Спайдермена. Тож якщо у новорічну ніч побачите, як місцевий Бондар та Дзюба ходять по району у костюмах, намагаючись не потрапити вам на очі, — знайте: вони на завданні.

Традиції та магія

Обов’язковим ритуалом є “проводи старого року” та запалювання бенгальських вогнів. Крім того, на ДВРЗ вірять у прикмети: якщо на Новий рік сейф повний — весь рік гроші будуть водитися.

Та наповнюйте свої сейфи лише оподаткованими та задекларованими гривнями, інакше чекайте улюбленого Бондаря у вас вдома (він таке не пробачає). Або спихніть усе на злодюжку Вадика Приходька, але цей метод секретний.

Попри всі виклики, погоні та “викрадачів Нового року”, герої серіалу нагадують нам, що головне — це не забувати про близьких. Дякуємо ЗСУ за можливість бути серед своїх! Святкуйте зимові свята разом з улюбленими Дільничним з ДВРЗ та серіалами на ICTV2!