Певец Melovin (Константин Бочаров) удивил поклонников заявлением о завершении карьеры в 2027 году. Исполнитель объяснил, что хочет замедлиться и сместить фокус внимания на себя, родителей и любимого человека.

Melovin о завершении карьеры

По словам Melovin, в последнее время у него появилось ощущение, будто он “живет быстрее себя”. Это заставило певца пересмотреть свои приоритеты и принять решение о прекращении музыкальной деятельности.

— Музыка, сцена, люди, ожидания — все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я. Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Побыть для себя. Для своих родителей. Для любимого человека. Без шума. Без постоянного присутствия “онлайн”. Это не о бегстве и не о точке. Это о честности с собой, — написал Melovin.

Исполнитель убежден, что пауза — это единственный способ вернуть утраченные смыслы.

— Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее ощущение уже другое. И что пауза — иногда единственный способ вернуть смысл. А пока, последний год, когда мы будем видеться! 2026 год — время встреч и шоу! — добавил Melovin, анонсировав серию концертов на февраль 2026 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Melovin обручился со своим любимым, боевым медиком Петром Злотеей.

Артисту сделали предложение на Майдане Независимости в Киеве, подарив 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами.