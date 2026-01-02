Співак Melovin (Костянтин Бочаров) здивував шанувальників заявою про завершення кар’єри у 2027 році. Виконанець пояснив, що хоче сповільнитися та змістити фокус уваги на себе, батьків та кохану людину.

Melovin про завершення кар’єри

За словами Melovin, останнім часом у нього з’явилося відчуття, ніби він “живе швидше за себе”. Це змусило співака переглянути свої пріоритети та ухвалити рішення про припинення музичної діяльності.

– Музика, сцена, люди, очікування — усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я. Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для своїх батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності “онлайн”. Це не про втечу і не про крапку. Це про чесність із собою, – написав Melovin.

Виконанець переконаний, що пауза – це єдиний спосіб, щоб повернути втрачені сенси.

– Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза — інколи єдиний спосіб повернути сенс. А поки, останній рік коли ми будемо бачитись! 2026 рік – час зустрічей та шоу! – додав Melovin, анонсувавши низку концертів на лютий 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Melovin заручився зі своїм коханим, бойовим медиком Петром Злотею.

Артисту зробили пропозицію на Майдані Незалежності у Києві, подарувавши 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами.