Народная артистка Украины Екатерина Бужинская вынуждена взять паузу в концертной деятельности из-за серьезных проблем со здоровьем.

Певица призналась, что уже второй месяц проходит лечение и сейчас находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

Екатерину Бужинскую прооперировали

Причиной осложнений стала контактная линза, которая вызвала травму глаза и привела к инфекции. Бужинская сообщила, что ее уже прооперировали. Сейчас состояние артистки стабильное, однако впереди – длительный путь лечения и восстановления.

– Очень скучаю по вам и всем сердцем стремлюсь как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас.

Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если у вас есть возможность, помолиться за мое здоровье, – обратилась Екатерина к поклонникам.

Из-за состояния здоровья Бужинская временно не будет участвовать в концертах, в частности в выступлениях с Михаилом Грицканом, где она была заявлена. Но артистка подчеркивает, что обязательно вернется на сцену.

– А тем, кто желал мне зла, хочу напомнить: Господь все видит, и бумеранг всегда возвращается, – добавила звезда.

Ранее Екатерина Бужинская рассказывала, что последние четыре концерта благотворительного тура Воля провела с серьезной травмой глаза. Несмотря на рекомендации врачей о госпитализации, она не отменила выступления и выходила на сцену в затемненных очках.

