Ник Райнер, обвиняемый в убийстве родителей, остался без адвоката. О том, что защитник Алан Джексон вышел из дела, стало известно во время короткого слушания в Высшем суде Лос-Анджелеса.

Почему Ник Райнер остался без адвоката

В ходе заседания выяснилось, что адвокат Алан Джексон больше не будет представлять интересы Райнера. Уже после слушания он заявил журналистам, что считает своего бывшего клиента невиновным.

– Обстоятельства, которые не зависят от меня и, что более важно, не зависят от Ника, сделали невозможным дальнейшее представительство, – сказал Джексон, добавив, что по юридическим и этическим соображениям не может объяснять причины своего решения.

Ранее Алан Джексон работал в громких делах, в частности представлял Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

Позиция прокуратуры и ход слушания

Прокурор округа Лос-Анджелес Натан Гохман после заседания сделал противоположное заявление. По его словам, сторона обвинения “полностью уверена”, что присяжные признают Ника Райнера виновным в жестоком убийстве его родителей – режиссера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер.

Во время краткого появления в суде 32-летний обвиняемый не стал признавать или отрицать вину в убийстве первой степени.

На вопрос судьи, понимает ли он, что отказывается от права подать заявление в этот день, Райнер ответил: “Да, я согласен”. Во время слушания он несколько раз улыбался, общаясь с судебными приставами.

Государственная защита и следующее заседание

После ухода частного адвоката интересы Ника Райнера теперь будет представлять государственная защитница Кимберли Грин. Она уже встретилась с клиентом и попросила суд предоставить время на подготовку, прежде чем тот представит свою позицию по делу.

Чтобы получить бесплатного адвоката, подсудимые должны доказать, что не имеют финансовой возможности оплачивать защиту.

Состояние Роба Райнера ранее оценивалось примерно в $200 млн, однако пока неясно, кто оплачивал услуги дорогого адвоката его сына. Известно, что у обвиняемого есть брат и сестра.

Следующее судебное заседание назначено на 23 февраля.

Источник : BBC