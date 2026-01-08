Ніка Райнер, якого звинувачують у вбивстві батьків, лишився без адвоката. Про те, що захисник Алан Джексон вийшов зі справи, стало відомо під час короткого слухання у Вищому суді Лос-Анджелеса.

Чому Нік Райнер лишився без адвоката

В процесі засідання з’ясувалося, що адвокат Алан Джексон більше не представлятиме інтереси Райнера. Уже після слухання він заявив журналістам, що вважає свого колишнього клієнта невинним.

– Обставини, які не залежать від мене і, що важливіше, не залежать від Ніка, зробили неможливим подальше представництво, – сказав Джексон, додавши, що з юридичних та етичних міркувань не може пояснювати причини свого рішення.

Раніше Алан Джексон працював у гучних справах, зокрема представляв Гарві Вайнштейна та Кевіна Спейсі.

Позиція прокуратури та перебіг слухання

Прокурор округу Лос-Анджелес Натан Гохман після засідання зробив протилежну заяву. За його словами, сторона обвинувачення “повністю впевнена”, що присяжні визнають Ніка Райнера винним у жорстокому вбивстві його батьків – режисера Роба Райнера та фотографки Мішель Сінгер Райнер.

Під час короткої появи в суді 32-річний обвинувачений не став визнавати чи заперечувати провину у вбивстві першого ступеня.

На запитання судді, чи розуміє він, що відмовляється від права подати заяву цього дня, Райнер відповів: “Так, я згоден”. Під час слухання він кілька разів усміхався, спілкуючись із судовими приставами.

Державний захист і наступне засідання

Після виходу приватного адвоката інтереси Ніка Райнера тепер представлятиме державна захисниця Кімберлі Ґрін. Вона вже зустрілася з клієнтом і попросила суд надати час на підготовку, перш ніж той подасть свою позицію у справі.

Щоб отримати безоплатного адвоката, підсудні мають довести, що не мають фінансової можливості оплачувати захист.

Статки Роба Райнера раніше оцінювали приблизно у $200 млн, однак наразі незрозуміло, хто оплачував послуги дорогого адвоката його сина. Відомо, що в обвинуваченого є брат і сестра.

Наступне судове засідання призначене на 23 лютого.

Джерело : BBC