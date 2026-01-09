Кейт Миддлтон в свой день рождения откровенно рассказала о жизни после борьбы с раком
- Принцесса Уэльская отметила день рождения личным видеообращением.
- В ролике Кэтрин впервые так откровенно говорит о страхах, слезах и восстановлении.
- Проект стал личной рефлексией после лечения от онкологии.
Принцесса Уэльская Кэтрин отметила свое 44-летие публикацией глубоко личного видео, в котором поделилась размышлениями о жизни, благодарности и пути восстановления после борьбы с раком.
Ролик стал финальной частью годового проекта Мать Природа (Mother Nature) – авторского проекта Кейт Миддлтон, посвященного смене времен года и связи человека с природой.
Каждый из четырех коротких фильмов показывает природу весной, летом, осенью и зимой.
Кейт Миддлтон празднует день рождения
Кенсингтонский дворец обнародовал заключительный эпизод серии – Зима. В видео звучит закадровый голос Кэтрин, а в кадре – ее утренняя прогулка в графстве Беркшир недалеко от Виндзора.
Во дворце назвали релиз “кульминацией глубоко личного творческого проекта”, который подчеркивает давнюю связь человечества с природой и ее способность вдохновлять, исцелять и помогать расти – умственно, физически и духовно.
В своем монологе принцесса говорит о страхах и слезах, но в то же время об исцелении и благодарности. Она делится тем, как даже “в самое холодное и темное время” зима приносит тишину, терпение и возможность увидеть собственное отражение, очиститься от страхов и открыть для себя, что значит быть живым.
В подписи к видео принцесса Уэльская отметила, что серия Мать Природа стала для нее творческим и глубоко личным осмыслением того, как окружающий мир помогал ей исцеляться. В то же время это история об уроках, которые человечество может извлечь из природы.
Жизнь после болезни
В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла серьезную абдоминальную операцию, после которой врачи обнаружили признаки онкологического заболевания. Впоследствии она прошла курс профилактической химиотерапии и лично сообщила об этом в видеообращении в марте.
В сентябре того же года Кэтрин объявила о завершении лечения, отметив, что возвращение к королевским обязанностям будет медленным, но постепенным.
В январе 2025 года она сообщила, что находится в ремиссии, и снова попросила общественность с пониманием отнестись к ее темпам возвращения в публичную жизнь.
Во дворце отметили, что в дальнейшем принцесса Уэльская заинтересована в том, чтобы развивать идеи использования силы природы и творчества для человеческой связи, исцеления и благополучия — на уровне отдельных людей, семей, общин и общества в целом. О новых инициативах обещают рассказать позже.