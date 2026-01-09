Кейт Міддлтон у свій день народження відверто розповіла про життя після боротьби з раком
- Принцеса Уельська відзначила день народження особистим відеозверненням.
- У ролику Кетрін уперше так відверто говорить про страхи, сльози й відновлення.
- Проєкт став особистою рефлексією після лікування від онкології.
Принцеса Уельська Кетрін відзначила своє 44-річчя публікацією глибоко особистого відео, у якому поділилася роздумами про життя, вдячність і шлях відновлення після боротьби з раком.
Ролик став фінальною частиною річного проєкту Мати Природа (Mother Nature) – авторського проєкту Кейт Міддлтон, присвяченого зміні пір року та зв’язку людини з природою.
Кожен з чотирьох коротких фільмів показує природу навесні, влітку, восени та взимку.
Кейт Міддлтон святкує день народження
Кенсингтонський палац оприлюднив завершальний епізод серії – Зима. У відео звучить закадровий голос Кетрін, а в кадрі – її ранкова прогулянка в графстві Беркшир неподалік Віндзора.
У палаці назвали реліз “кульмінацією глибоко особистого творчого проєкту”, який підкреслює давній зв’язок людства з природою та її здатність надихати, зцілювати й допомагати зростати – розумово, фізично й духовно.
У своєму монолозі принцеса говорить про страхи й сльози, але водночас про зцілення та вдячність. Вона ділиться тим, як навіть “у найхолоднішу й найтемнішу пору” зима приносить тишу, терпіння й можливість побачити власне відображення, очиститися від страхів і відкрити для себе, що означає бути живим.
У підписі до відео принцеса Уельська зазначила, що серія Мати Природа стала для неї творчим і глибоко особистим осмисленням того, як навколишній світ допомагав їй зцілюватися. Водночас це історія про уроки, які людство може отримати від природи.
Життя після хвороби
У січні 2024 року Кейт Міддлтон перенесла серйозну абдомінальну операцію, після якої лікарі виявили ознаки онкологічного захворювання. Згодом вона пройшла курс профілактичної хімієтерапії та особисто повідомила про це у відеозверненні в березні.
У вересні того ж року Кетрін оголосила про завершення лікування, наголосивши, що повернення до королівських обов’язків буде повільним, але поступовим.
У січні 2025 року вона повідомила, що перебуває в ремісії, й знову попросила громадськість з розумінням поставитися до її темпів повернення в публічне життя.
У палаці зазначили, що надалі принцеса Уельська зацікавлена в тому, щоб розвивати ідеї використання сили природи та творчості для людського зв’язку, зцілення й добробуту – на рівні окремих людей, сімей, громад і суспільства загалом. Про нові ініціативи обіцяють розповісти згодом.