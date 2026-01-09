Принцеса Уельська Кетрін відзначила своє 44-річчя публікацією глибоко особистого відео, у якому поділилася роздумами про життя, вдячність і шлях відновлення після боротьби з раком.

Ролик став фінальною частиною річного проєкту Мати Природа (Mother Nature) – авторського проєкту Кейт Міддлтон, присвяченого зміні пір року та зв’язку людини з природою.

Кожен з чотирьох коротких фільмів показує природу навесні, влітку, восени та взимку.

Кейт Міддлтон святкує день народження

Кенсингтонський палац оприлюднив завершальний епізод серії – Зима. У відео звучить закадровий голос Кетрін, а в кадрі – її ранкова прогулянка в графстві Беркшир неподалік Віндзора.

У палаці назвали реліз “кульмінацією глибоко особистого творчого проєкту”, який підкреслює давній зв’язок людства з природою та її здатність надихати, зцілювати й допомагати зростати – розумово, фізично й духовно.

У своєму монолозі принцеса говорить про страхи й сльози, але водночас про зцілення та вдячність. Вона ділиться тим, як навіть “у найхолоднішу й найтемнішу пору” зима приносить тишу, терпіння й можливість побачити власне відображення, очиститися від страхів і відкрити для себе, що означає бути живим.

У підписі до відео принцеса Уельська зазначила, що серія Мати Природа стала для неї творчим і глибоко особистим осмисленням того, як навколишній світ допомагав їй зцілюватися. Водночас це історія про уроки, які людство може отримати від природи.

Життя після хвороби

У січні 2024 року Кейт Міддлтон перенесла серйозну абдомінальну операцію, після якої лікарі виявили ознаки онкологічного захворювання. Згодом вона пройшла курс профілактичної хімієтерапії та особисто повідомила про це у відеозверненні в березні.

У вересні того ж року Кетрін оголосила про завершення лікування, наголосивши, що повернення до королівських обов’язків буде повільним, але поступовим.

У січні 2025 року вона повідомила, що перебуває в ремісії, й знову попросила громадськість з розумінням поставитися до її темпів повернення в публічне життя.

У палаці зазначили, що надалі принцеса Уельська зацікавлена в тому, щоб розвивати ідеї використання сили природи та творчості для людського зв’язку, зцілення й добробуту – на рівні окремих людей, сімей, громад і суспільства загалом. Про нові ініціативи обіцяють розповісти згодом.

Джерело : Daily Mail