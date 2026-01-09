В Киеве январь 2026 года пройдет насыщенно и атмосферно. Жителей и гостей столицы ждут события на любой вкус — от концертов и камерных джазовых вечеров до больших шоу, трибьютов и театральных форматов.

В первый месяц года Pepper’s Club снова собирает публику вокруг музыки с характером — благотворительных инициатив, джаза, рока и авторских событий, где важна атмосфера и живой контакт с залом.

Caribbean Club, в свою очередь, предлагает варьете, импровизационные шоу и танцевальные вечера — с акцентом на зрелищность, жанровое разнообразие и форматные события для разной аудитории.

Куда пойти в Киеве в январе 2026 года – полную афишу событий смотрите далее в нашем материале.

Концерт Drevo

23 января в клубе Atlas состоится концерт Drevo – одного из самых ярких артистов новой украинской сцены и автора хита Смарагдове небо, который после релиза стал музыкальным феноменом и возглавил чарты страны.

За последний год Drevo стремительно заявил о себе: каждый новый релиз артиста становится хитом и лидирует в Spotify, Apple Music, YouTube Music и Shazam. Новый трек Энкараписта, который вышел менее месяца назад, уже занял топовые позиции, окончательно закрепив его статус одного из хитмейкеров современной сцены.

На сцене клуба Atlas прозвучат Смарагдове небо, Генгста, Самолітом, Ластівка, Де би, де би, Енкарапіста и другие песни, которые собирают полные залы и становятся саундтреком для тысяч слушателей.

Когда: 23 января, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Вход: от 799 грн

Интерстеллар Акт I: Луна

10 января состоится масштабный аудиовизуальный перформанс Интерстеллар Акт I: Луна.

Мероприятие сочетает в себе электронную музыку мирового уровня, white-дресс-код, световые и визуальные технологии, урбан-архитектуру и особое взаимодействие со зрителем, создавая целостное пространство нового опыта. Локация — перформанс-павильон без барьеров КИТ на ВДНХ.

Мероприятие проходит в день первой полной Луны года — символа кульминации энергии, ясности и нового цикла. Именно эта идея легла в основу философии события: начать год со света, осознания и ощущения обновления.

— Это первый акт из цикла — мы планируем четыре крупных мероприятия, и каждое из них откроет другое измерение этого опыта. Приглашаем стать частью путешествия и начать год в пространстве смыслов, красоты и свободы, — рассказала Тамара Уманская, организатор мероприятия, продюсер, основательница концертного агентства Serious & Co и APLAY.

Когда: 10 января, 15:00

Где: КИТ, (ВДНХ, пр-т Академика Глушкова 1А)

Вход: от 700 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

В январе Pepper’s Club продолжает проект #НаШапку — серию благотворительных концертов со свободным входом в поддержку фонда Свої, который собирает средства на костные импланты для раненых украинских защитников.

15 января состоится вечер Захаренко собирает друзей при участии проекта GG ГуляйГород, а 22 января серию продолжит группа The 5th Element — военные музыканты Оркестра Почетного караула Президентской бригады.

Когда: 15, 22 января, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Концерты Короли Трибьютов

В январе каждое воскресенье в Pepper’s Club будут проходить концерты серии Короли Трибьютов — бесплатные live-выступления, посвященные культовым артистам мировой сцены.

11 января прозвучат хиты AC/DC в исполнении группы Satisfaction. 18 января Jack London вместе с вокалистом Вадимом Разумным исполнит программу из самых известных песен The Beatles, а 25 января серию завершит трибьют Green Day — драйвовый панк-рок концерт в исполнении Jack London.

Когда: 11, 18, 25 января, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Зимний джаз — Kyiv Jazz Quintet + Alex Guk

Середина января — время для камерных вечеров и живого джаза. 14 января в Pepper’s Club состоится программа Зимний джаз в исполнении Kyiv Jazz Quintet с участием вокалиста Александра Гука.

Это вечер классического джаза с живыми импровизациями и внимательным, интимным звучанием, в котором знакомые композиции получают новое прочтение. В программе — Don’t Get Around Much Anymore, Beautiful Love, Chega de Saudade и другие джазовые стандарты в изящных аранжировках.

Когда: 14 января, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 350 грн

Inside The Music: Brunch Edition

В январе в Pepper’s Club продолжится серия Inside The Music: Brunch Edition — семейных познавательно-гастрономических бранчей, сочетающих живую музыку, разговоры о культуре и авторскую кухню.

17 января в 13:00 второй эпизод будет посвящен The Beatles — группе, которая изменила представление о современной поп- и рок-музыке. 24 января серия продолжится эпизодом Лирика 50-х, посвященным творчеству Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза и The Platters — ключевых голосов десятилетия.

Оба мероприятия пройдут в формате живого диалога с Павлом Шильком, без лекций и формальностей, а музыкальную часть вживую представит группа Pentagon.

В стоимость билета входят фирменные закуски от шефа Pepper’s и бокал вина Casillero del Diablo. Для детей предусмотрены безалкогольные альтернативы.

Когда: 17 и 24 января, 13:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 990 грн

Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band

20 января в Pepper’s Club — джазовый вечер с легким блюзовым настроением. Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band представят программу Ваше и Наше любимое — подборку знакомых композиций в камерном формате.

Это авторская программа Jazz in Kyiv Band, собранная из тщательно отобранных джазовых и блюзовых стандартов.

Когда: 20 января, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 490 грн

Джаз-среда. Элла Фицджеральд

21 января клуб приглашает на джазовый вечер, посвященный музыке Эллы Фицджеральд, в исполнении группы Merry Mary.

В программе — знаковые композиции легендарной певицы, в частности Summertime, Dream a Little Dream of Me и Cheek to Cheek.

Когда: 21 января, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Пашина 20. Битва имен

Конец января в Pepper’s Club — время для громких хитов и музыкальных противостояний. 28 января здесь состоится Пашина 20. Битва имен — концертный формат хит-парада от шоумена Павла Шилька (DJ Паша), в котором на одной сцене сойдутся Roxette, Ace of Base и a-ha.

Украинские артисты вживую исполнят культовые хиты, а зрители смогут влиять на ход шоу, выбирая фаворитов вечера. Между выступлениями Павел Шилько будет делиться музыкальными историями и фактами, добавляя событиям контекста и живого общения.

Когда: 28 января, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Танцевальные live-вечера в Pepper’s Club

В январе Pepper’s Club продолжает серию танцевальных вечеров с живыми выступлениями. Каждую пятницу и субботу в клубе будут звучать рок, попкавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух.

На сцену вийдуть Fantasea, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band і Pentagon.

Спектакли театра Черный Квадрат

Январь в Caribbean Club пройдет в компании театра Черный Квадрат. На сцене — спектакли с откровенным юмором и острыми сюжетами, исследующие любовь, секс, отношения и поиски себя без прикрас и табу.

В течение месяца зрители увидят постановки Новогодний кекс, Секс на пляже — не только коктейль, Секс. Временно доступен, Игры для взрослых, Любовь бывает дважды, Две полоски или двойная сплошная любовь и другие. Подробное расписание и билеты — на сайте Caribbean Club.

Когда: 9, 10, 14, 17, 21, 23, 24, 28 и 31 января

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 420 грн

Caribbean Disco Party

В январе клуб традиционно приглашает на Caribbean Disco Party — серию взрывных вечеринок с кавер-группами, любимыми хитами и танцами до позднего вечера.

Каждую субботу на сцене — live-выступления групп Real Band, Stories, Tokyo, ХПЗ и F.L.I.R.T., которые превращают знакомые песни в энергичные шоу, а DJ Mustafaev держит ритм вечера и поддерживает драйв на танцполе.

Отдельное событие — 17 января: в этот вечер Caribbean Disco Party пройдет в ковбойском формате, где диско-хиты соединятся с атмосферой дикого запада.

Когда: 10, 17, 24 и 31 января, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: от 290 грн

Концерт группы Вий

Январь в Caribbean Club продолжит концерт группы Вий — это одно из ключевых имен украинского дарк-фолка. 11 января коллектив выступит в Киеве с эксклюзивной программой, сочетающей мистическое звучание, фольклорные мотивы и музыку, проверенную поколениями слушателей.

Концерт Вий — это не просто набор песен, а целостный музыкальный опыт: путешествие через мифы, образы и глубинные смыслы, в которых традиция звучит современно и очень лично. Живое исполнение, узнаваемый тембр и тоскливая атмосфера создают ощущение близкого, почти ритуального присутствия.

Когда: 11 января, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: от 450 грн

Шоу Carmen. Новая история

15 января в Caribbean Club состоится Carmen. Новая история — первое в Украине танцевально-театральное шоу на основе бального танца. Это современное сценическое действо, где история раскрывается через движение, музыку и свет, без оперы и классической драматургии.

Постановку представляет Step Way Showballet. В спектакле задействованы 16 танцоров и более 20 номеров, которые складываются в целостную историю о свободе выбора, страсти и женской силе.

Через танец команда переосмысливает образ Кармен, поднимая темы свободы, ревности и границы между любовью и контролем. Камерный формат Caribbean Club делает эту историю максимально близкой зрителю.

Когда: 15 января, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 1 100 грн

Варьете Рояль

В январе Caribbean Club дважды примет варьете Рояль — мюзикл в формате динер-шоу, который уже более пяти лет собирает аншлаги в Киеве. В центре программы — яркая и харизматичная Lida Lee, а также специальные музыкальные гости и постановки хореографов проекта Танцы со звездами.

Музыкальную часть дополняют оригинальные аранжировки композитора Алексея Боголюбова. Формат вечера предусматривает не только шоу, но и сервировку столика: в стоимость билета входит бутылка вина или игристого на двоих. Во время выступлений будет проходить сбор средств на поддержку ВСУ.

Когда: 16 и 30 января, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 1 390 грн

Sex Improv от Kvadrat Шоу

Это формат, в котором сочетаются театр, бродвейская импровизация и живое взаимодействие со зрителями: развитие событий, персонажи и повороты сюжета рождаются прямо на сцене — при участии зала.

На сцене — актеры Kvadrat Шоу, участники первого в Украине импровизационного театра Черный квадрат, который работает с 1991 года и более десятилетия развивает формат импровизационных спектаклей в Caribbean Club. В этот вечер будут играть актеры топ-лиги: Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Полина Голованова и Александр Розявков.

Когда: 22 января, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 490 грн

Funky Jazz Night — Kyiv City Big Band



Kyiv City Big Band устраивает Funky Jazz Night — концерт, в котором классический big band sound сочетается с фанковыми грувами и современной энергией живого исполнения.

В программе — композиции в стиле Tower of Power и Maceo Parker, а также стильный джаз в больших оркестровых аранжировках Gordon Goodwin и Bob Mintzer.

Когда: 25 января, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 490 грн

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

29 января Caribbean Club приглашает на Джаз для взрослых с Алексеем Коганом — вечер, где живая музыка сочетается с историями и разговорами о джазе.

Алексей Коган вместе с Jazz in Kyiv Band проведет слушателей через стили, эпохи и настроения, показывая джаз как живую, многогранную культуру, а не только концертный жанр. В программе — импровизации, узнаваемые композиции и музыка, которая звучит внимательно и по-настоящему близко.

Когда: 29 января, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на сайтах caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Фото: Caribbean Club, Drevo