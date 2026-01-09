У Києві січень 2026 року пройде насичено та атмосферно. Жителів і гостей столиці чекають події на будь-який смак — від концертів і камерних джазових вечорів до великих шоу, триб’ютів і театральних форматів.

У перший місяць року Pepper’s Club знову збирає публіку навколо музики з характером — благодійних ініціатив, джазу, року та авторських подій, де важлива атмосфера і живий контакт із залом.

Caribbean Club своєю чергою пропонує вар’єте, імпровізаційні шоу й танцювальні вечори — із фокусом на видовищність, жанрове різноманіття і форматні події для різної аудиторії.

Куди піти в Києві у січні 2026 року – повну афішу подій дивіться далі у нашому матеріалі.

Концерт Drevo

23 січня у клубі Atlas відбудеться концерт Drevo – одного з найяскравіших артистів нової української сцени та автора хіта Смарагдове небо, який після релізу став музичним феноменом і очолив чарти країни.

За останній рік Drevo стрімко заявив про себе: кожен новий реліз артиста стає хітом і лідирує у Spotify, Apple Music, YouTube Music та Shazam. Новий трек Енкарапіста, який вийшов менше місяця тому, вже зайняв топові позиції, остаточно закріпивши його статус одного з хітмейкерів сучасної сцени.

На сцені клубу Atlas прозвучать Смарагдове небо, Генгста, Самолітом, Ластівка, Де би, де би, Енкарапіста та інші пісні, які збирають повні зали і стають саундтреком для тисяч слухачів.

Коли: 23 січня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вхід: від 799 грн

Інтерстеллар Акт І: Місяць

10 січня відбудеться масштабний аудіовізуальний перформанс Інтерстеллар Акт І: Місяць.

Подія поєднує електронну музику світового рівня, white-дрескод, світлові та візуальні технології, урбан-архітектуру й особливу взаємодію з глядачем, створюючи цілісний простір нового досвіду. Локація — перформанс-павільйон без бар’єрів КИТ на ВДНГ.

Захід відбувається у день першого повного Місяця року — символу кульмінації енергії, ясності та нового циклу. Саме ця ідея лягла в основу філософії події: почати рік зі світла, усвідомлення й відчуття оновлення.

– Це перший акт із циклу — ми плануємо чотири великі події, і кожна з них відкриватиме інший вимір цього досвіду. Запрошуємо стати частиною подорожі й розпочати рік у просторі сенсів, краси та свободи, — розповіла Тамара Уманська, організаторка події, продюсерка, фаундерка концертної агенції Serious & Co та APLAY.

Коли: 10 січня, 15:00

Де: КИТ, (ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А)

Вхід: від 700 грн

Благодійні концерти #НаШапку

У січні Pepper’s Club продовжує проєкт #НаШапку — серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду Свої, який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників.

15 січня відбудеться вечір Захаренко збирає друзів за участі проєкту GG ГуляйГород, а 22 січня серію продовжить гурт The 5th Element — військові музиканти Оркестру Почесної варти Президентської бригади.

Коли: 15, 22 січня, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Концерти Королі Триб’ютів

У січні щонеділі в Pepper’s Club відбуватимуться концерти серії Королі Триб’ютів — безкоштовні live-виступи, присвячені культовим артистам світової сцени.

11 січня прозвучать хіти AC/DC у виконанні гурту Satisfaction. 18 січня Jack London разом із вокалістом Вадимом Разумним виконає програму з найвідоміших пісень The Beatles, а 25 січня серію завершить триб’ют Green Day — драйвовий панк-роковий концерт у виконанні Jack London.

Коли: 11, 18, 25 січня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Зимовий джаз — Kyiv Jazz Quintet + Alex Guk

Середина січня — час для камерних вечорів і живого джазу. 14 січня в Pepper’s Club відбудеться програма Зимовий джаз у виконанні Kyiv Jazz Quintet за участі вокаліста Олександра Гука.

Це вечір класичного джазу із живими імпровізаціями та уважним, інтимним звучанням, у якому знайомі композиції отримують нове прочитання. У програмі — Don’t Get Around Much Anymore, Beautiful Love, Chega de Saudade та інші джазові стандарти у витончених аранжуваннях.

Коли: 14 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 350 грн

Inside The Music: Brunch Edition

У січні в Pepper’s Club продовжить серію Inside The Music: Brunch Edition — сімейних пізнавально-гастрономічних бранчів, що поєднують живу музику, розмову про культуру та авторську кухню.

17 січня о 13:00 другий епізод буде присвячений The Beatles — гурту, який змінив уявлення про сучасну поп- і рок-музику. 24 січня серія продовжиться епізодом Лірика 50-х, зосередженим на творчості Френка Сінатри, Рея Чарльза і The Platters — ключових голосах десятиліття.

Обидві події пройдуть у форматі живого діалогу з Павлом Шильком, без лекцій і формальностей, а музичну частину наживо представить гурт Pentagon.

У вартість квитка входять фірмові закуски від шефа Pepper’s та келих вина Casillero del Diablo. Для дітей передбачено безалкогольні альтернативи.

Коли: 17 і 24 січня, 13:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 990 грн

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

20 січня в Pepper’s Club — джазовий вечір із легким блюзовим настроєм. Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band представлять програму Ваше і Наше улюблене — добірку знайомих композицій у камерному форматі.

Це авторська програма Jazz in Kyiv Band, зібрана з ретельно відібраних джазових і блюзових стандартів.

Коли: 20 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 490 грн

Джаз-середа. Елла Фіцджеральд

21 січня клуб запрошує на джазовий вечір, присвячений музиці Елли Фіцджеральд, у виконанні гурту Merry Mary.

У програмі — знакові композиції легендарної співачки, зокрема Summertime, Dream a Little Dream of Me та Cheek to Cheek.

Коли: 21 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Пашина 20. Битва імен

Кінець січня в Pepper’s Club — час для гучних хітів і музичних протистоянь. 28 січня тут відбудеться Пашина 20. Битва імен — концертний формат хіт-параду від шоумена Павла Шилька (DJ Паша), у якому на одній сцені зійдуться Roxette, Ace of Base й a-ha.

Українські артисти наживо відтворять культові хіти, а глядачі зможуть впливати на хід шоу, обираючи фаворитів вечора. Між виступами Павло Шилько ділитиметься музичними історіями й фактами, додаючи події контексту й живого спілкування.

Коли: 28 січня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Танцювальні live-вечори у Pepper’s Club

У січні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос.

На сцену вийдуть Fantasea, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band і Pentagon.

Вистави театру Чорний Квадрат

Січень у Caribbean Club проходитиме у компанії театру Чорний Квадрат. На сцені — вистави з відвертим гумором і гострими сюжетами, які досліджують кохання, секс, стосунки та пошуки себе без прикрас і табу.

Упродовж місяця глядачі побачать постановки Новорічний кекс, Секс на пляжі — не тільки коктейль, Секс. Тимчасово доступний, Ігри для дорослих, Кохання буває двічі, Дві смужки або подвійна суцільна любов та інші. Детальний розклад і квитки — на сайті Caribbean Club.

Коли: 9, 10, 14, 17, 21, 23, 24, 28 та 31 січня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 420 грн

Caribbean Disco Party

У січні клуб традиційно запрошує на Caribbean Disco Party — серію вибухових вечірок із кавер-гуртами, улюбленими хітами й танцями до пізнього вечора.

Щосуботи на сцені — live-виступи гуртів Real Band, Stories, Tokyo, ХПЗ і F.L.I.R.T., що перетворюють знайомі пісні на енергійні шоу, а DJ Mustafaev тримає ритм вечора й підтримує драйв на танцполі.

Окрема подія — 17 січня: цього вечора Caribbean Disco Party відбудеться в ковбойському форматі, де дискохіти поєднаються з атмосферою дикого заходу.

Коли: 10, 17, 24 та 31 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: від 290 грн

Концерт гурту Вій

Січень у Caribbean Club продовжить концерт гурту Вій — це одне з ключових імен українського даркфолку. 11 січня колектив виступить у Києві з ексклюзивною програмою, що поєднує містичне звучання, фольклорні мотиви й музику, перевірену поколіннями слухачів.

Концерт Вій — це не просто набір пісень, а цілісний музичний досвід: подорож крізь міфи, образи і глибинні сенси, у яких традиція звучить сучасно й дуже особисто. Живе виконання, впізнаваний тембр і тужлива атмосфера створюють відчуття близької, майже ритуальної присутності.

Коли: 11 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: від 450 грн

Шоу Carmen. Нова історія

15 січня в Caribbean Club відбудеться Carmen. Нова історія — перше в Україні танцювально-театральне шоу на основі бального танцю. Це сучасне сценічне дійство, де історія розкривається через рух, музику й світло, без опери та класичної драматургії.

Постановку представляє Step Way Showballet. У виставі задіяні 16 танцівників і понад 20 номерів, які складаються у цілісну історію про свободу вибору, пристрасть і жіночу силу.

Через танець команда переосмислює образ Кармен, піднімаючи теми свободи, ревнощів і межі між коханням та контролем. Камерний формат Caribbean Club робить цю історію максимально близькою до глядача.

Коли: 15 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 1 100 грн

Вар’єте Рояль

У січні Caribbean Club двічі прийматиме вар’єте Рояль — мюзикл у форматі дінер-шоу, що вже понад п’ять років збирає аншлаги в Києві. У центрі програми — яскрава й харизматична Lida Lee, а також спеціальні музичні гості й постановки хореографів проєкту Танці із зірками.

Музичну частину доповнюють оригінальні аранжування від композитора Олексія Боголюбова. Формат вечора передбачає не лише шоу, а й сервірування столика: у вартість квитка входить пляшка вина або ігристого на двох. Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ.

Коли: 16 та 30 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 1 390 грн

Sex Improv від Kvadrat Шоу

Це формат, у якому поєднуються театр, бродвейська імпровізація та жива взаємодія з глядачами: розвиток подій, персонажі й повороти сюжету народжуються просто на сцені — за участі залу.

На сцені — актори Kvadrat Шоу, учасники першого в Україні імпровізаційного театру Чорний квадрат, який працює з 1991 року й понад десятиліття розвиває формат імпровізаційних вистав у Caribbean Club. Цього вечора гратимуть актори топ-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Поліна Голованова та Олександр Розвяков.

Коли: 22 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 490 грн

Funky Jazz Night — Kyiv City Big Band

Kyiv City Big Band влаштовує Funky Jazz Night — концерт, у якому класичний big band sound поєднується з фанковими грувами та сучасною енергією живого виконання.

У програмі — композиції у стилі Tower of Power і Maceo Parker, а також стильний джаз у великих оркестрових аранжуваннях Gordon Goodwin і Bob Mintzer.

Коли: 25 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 490 грн

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

29 січня Caribbean Club запрошує на Джаз для дорослих з Олексієм Коганом — вечір, де жива музика поєднується з історіями та розмовою про джаз.

Олексій Коган разом із Jazz in Kyiv Band проведе слухачів крізь стилі, епохи й настрої, показуючи джаз як живу, багатогранну культуру, а не лише концертний жанр. У програмі — імпровізації, впізнавані композиції та музика, що звучить уважно й по-справжньому близько.

Коли: 29 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Актуальний розклад подій і квитки – на сайтах caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua. У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.

Фото: Caribbean Club, Drevo