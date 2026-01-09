У Києві січень 2026 року пройде насичено та атмосферно. Жителів і гостей столиці чекають події на будь-який смак від концертів і камерних джазових вечорів до великих шоу, триб’ютів і театральних форматів.

У перший місяць року Pepper’s Club знову збирає публіку навколо музики з характером — благодійних ініціатив, джазу, року та авторських подій, де важлива атмосфера і живий контакт із залом. 

Caribbean Club своєю чергою пропонує вар’єте, імпровізаційні шоу й танцювальні вечори — із фокусом на видовищність, жанрове різноманіття і форматні події для різної аудиторії.

Куди піти в Києві у січні 2026 року – повну афішу подій дивіться далі у нашому матеріалі.

Концерт Drevo

23 січня у клубі Atlas відбудеться концерт Drevo – одного з найяскравіших артистів нової української сцени та автора хіта Смарагдове небо, який після релізу став музичним феноменом і очолив чарти країни.

За останній рік Drevo стрімко заявив про себе: кожен новий реліз артиста стає хітом і лідирує у Spotify, Apple Music, YouTube Music та Shazam. Новий трек Енкарапіста, який вийшов менше місяця тому, вже зайняв топові позиції, остаточно закріпивши його статус одного з хітмейкерів сучасної сцени.

Концерт Drevo

На сцені клубу Atlas прозвучать Смарагдове небо, Генгста, Самолітом, Ластівка, Де би, де би, Енкарапіста та інші пісні, які збирають повні зали і стають саундтреком для тисяч слухачів.

Коли: 23 січня, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вхід: від 799 грн

Інтерстеллар Акт І: Місяць

10 січня відбудеться масштабний аудіовізуальний перформанс Інтерстеллар Акт І: Місяць.

Подія поєднує електронну музику світового рівня, white-дрескод, світлові та візуальні технології, урбан-архітектуру й особливу взаємодію з глядачем, створюючи цілісний простір нового досвіду. Локація — перформанс-павільйон без бар’єрів КИТ на ВДНГ.

ІНТЕРСТЕЛЛАР АКТ І: Місяць

Захід відбувається у день першого повного Місяця року — символу кульмінації енергії, ясності та нового циклу. Саме ця ідея лягла в основу філософії події: почати рік зі світла, усвідомлення й відчуття оновлення.

– Це перший акт із циклу — ми плануємо чотири великі події, і кожна з них відкриватиме інший вимір цього досвіду. Запрошуємо стати частиною подорожі й розпочати рік у просторі сенсів, краси та свободи, — розповіла Тамара Уманська, організаторка події, продюсерка, фаундерка концертної агенції Serious & Co та APLAY.

Коли: 10 січня, 15:00

Де: КИТ, (ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А)

Вхід: від 700 грн

Благодійні концерти #НаШапку

У січні Pepper’s Club продовжує проєкт #НаШапку — серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду Свої, який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників.

Благодійні концерти #НаШапку

15 січня відбудеться вечір Захаренко збирає друзів за участі проєкту GG ГуляйГород, а 22 січня серію продовжить гурт The 5th Element — військові музиканти Оркестру Почесної варти Президентської бригади.

Коли: 15, 22 січня, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Концерти Королі Триб’ютів

У січні щонеділі в Pepper’s Club відбуватимуться концерти серії Королі Триб’ютів — безкоштовні live-виступи, присвячені культовим артистам світової сцени.

11 січня прозвучать хіти AC/DC у виконанні гурту Satisfaction. 18 січня Jack London разом із вокалістом Вадимом Разумним виконає програму з найвідоміших пісень The Beatles, а 25 січня серію завершить триб’ют Green Day — драйвовий панк-роковий концерт у виконанні Jack London.

Коли: 11, 18, 25 січня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Зимовий джаз — Kyiv Jazz Quintet + Alex Guk

Середина січня — час для камерних вечорів і живого джазу. 14 січня в Pepper’s Club відбудеться програма Зимовий джаз у виконанні Kyiv Jazz Quintet за участі вокаліста Олександра Гука.

Зимовий джаз

Це вечір класичного джазу із живими імпровізаціями та уважним, інтимним звучанням, у якому знайомі композиції отримують нове прочитання. У програмі — Don’t Get Around Much Anymore, Beautiful Love, Chega de Saudade та інші джазові стандарти у витончених аранжуваннях.

Коли: 14 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 350 грн

Inside The Music: Brunch Edition

У січні в Pepper’s Club продовжить серію Inside The Music: Brunch Edition — сімейних пізнавально-гастрономічних бранчів, що поєднують живу музику, розмову про культуру та авторську кухню.

17 січня о 13:00 другий епізод буде присвячений The Beatles — гурту, який змінив уявлення про сучасну поп- і рок-музику. 24 січня серія продовжиться епізодом Лірика 50-х, зосередженим на творчості Френка Сінатри, Рея Чарльза і The Platters — ключових голосах десятиліття.

INSIDE THE MUSIC: BRUNCH EDITION

Обидві події пройдуть у форматі живого діалогу з Павлом Шильком, без лекцій і формальностей, а музичну частину наживо представить гурт Pentagon.

У вартість квитка входять фірмові закуски від шефа Pepper’s та келих вина Casillero del Diablo. Для дітей передбачено безалкогольні альтернативи.

Коли: 17 і 24 січня, 13:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 990 грн

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

20 січня в Pepper’s Club — джазовий вечір із легким блюзовим настроєм. Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band представлять програму Ваше і Наше улюблене — добірку знайомих композицій у камерному форматі.

Це авторська програма Jazz in Kyiv Band, зібрана з ретельно відібраних джазових і блюзових стандартів.

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

Коли: 20 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 490 грн

Джаз-середа. Елла Фіцджеральд

21 січня клуб запрошує на джазовий вечір, присвячений музиці Елли Фіцджеральд, у виконанні гурту Merry Mary.

У програмі — знакові композиції легендарної співачки, зокрема Summertime, Dream a Little Dream of Me та Cheek to Cheek. 

Джаз-середа. Елла Фіцджеральд

Коли: 21 січня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Пашина 20. Битва імен

Кінець січня в Pepper’s Club — час для гучних хітів і музичних протистоянь. 28 січня тут відбудеться Пашина 20. Битва імен — концертний формат хіт-параду від шоумена Павла Шилька (DJ Паша), у якому на одній сцені зійдуться Roxette, Ace of Base й a-ha.

Пашина 20. Битва імен

Українські артисти наживо відтворять культові хіти, а глядачі зможуть впливати на хід шоу, обираючи фаворитів вечора. Між виступами Павло Шилько ділитиметься музичними історіями й фактами, додаючи події контексту й живого спілкування.

Коли: 28 січня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Танцювальні live-вечори у Pepper’s Club

У січні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос.

На сцену вийдуть Fantasea, Stories Live Band, F.L.I.R.T., Real Band, No Comments, Crispy Band і Pentagon.

Танцювальні live-вечори у Pepper’s Club

Вистави театру Чорний Квадрат

Січень у Caribbean Club проходитиме у компанії театру Чорний Квадрат. На сцені — вистави з відвертим гумором і гострими сюжетами, які досліджують кохання, секс, стосунки та пошуки себе без прикрас і табу.

Вистави театру Чорний Квадрат

Упродовж місяця глядачі побачать постановки Новорічний кекс, Секс на пляжі — не тільки коктейль, Секс. Тимчасово доступний, Ігри для дорослих, Кохання буває двічі, Дві смужки або подвійна суцільна любов та інші. Детальний розклад і квитки — на сайті Caribbean Club.

Коли: 9, 10, 14, 17, 21, 23, 24, 28 та 31 січня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 420 грн

Caribbean Disco Party

У січні клуб традиційно запрошує на Caribbean Disco Party — серію вибухових вечірок із кавер-гуртами, улюбленими хітами й танцями до пізнього вечора.

Caribbean Disco Party

Щосуботи на сцені — live-виступи гуртів Real Band, Stories, Tokyo, ХПЗ і F.L.I.R.T., що перетворюють знайомі пісні на енергійні шоу, а DJ Mustafaev тримає ритм вечора й підтримує драйв на танцполі.

Окрема подія — 17 січня: цього вечора Caribbean Disco Party відбудеться в ковбойському форматі, де дискохіти поєднаються з атмосферою дикого заходу.

Коли: 10, 17, 24 та 31 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: від 290 грн

Концерт гурту Вій

Січень у Caribbean Club продовжить концерт гурту Вій — це одне з ключових імен українського даркфолку. 11 січня колектив виступить у Києві з ексклюзивною програмою, що поєднує містичне звучання, фольклорні мотиви й музику, перевірену поколіннями слухачів.

Концерт гурту Вій

Концерт Вій — це не просто набір пісень, а цілісний музичний досвід: подорож крізь міфи, образи і глибинні сенси, у яких традиція звучить сучасно й дуже особисто. Живе виконання, впізнаваний тембр і тужлива атмосфера створюють відчуття близької, майже ритуальної присутності.

Коли: 11 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: від 450 грн

Шоу Carmen. Нова історія

15 січня в Caribbean Club відбудеться Carmen. Нова історія — перше в Україні танцювально-театральне шоу на основі бального танцю. Це сучасне сценічне дійство, де історія розкривається через рух, музику й світло, без опери та класичної драматургії.

Шоу Carmen. Нова історія

Постановку представляє Step Way Showballet. У виставі задіяні 16 танцівників і понад 20 номерів, які складаються у цілісну історію про свободу вибору, пристрасть і жіночу силу.

Через танець команда переосмислює образ Кармен, піднімаючи теми свободи, ревнощів і межі між коханням та контролем. Камерний формат Caribbean Club робить цю історію максимально близькою до глядача.

Коли: 15 січня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 1 100 грн

Вар’єте Рояль

У січні Caribbean Club двічі прийматиме вар’єте Рояль — мюзикл у форматі дінер-шоу, що вже понад п’ять років збирає аншлаги в Києві. У центрі програми — яскрава й харизматична Lida Lee, а також спеціальні музичні гості й постановки хореографів проєкту Танці із зірками.

Вар'єте Рояль

Музичну частину доповнюють оригінальні аранжування від композитора Олексія Боголюбова. Формат вечора передбачає не лише шоу, а й сервірування столика: у вартість квитка входить пляшка вина або ігристого на двох. Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ. 

Коли: 16 та 30 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 1 390 грн

Sex Improv від Kvadrat Шоу

Це формат, у якому поєднуються театр, бродвейська імпровізація та жива взаємодія з глядачами: розвиток подій, персонажі й повороти сюжету народжуються просто на сцені — за участі залу.

Sex Improv від Kvadrat Шоу

На сцені — актори Kvadrat Шоу, учасники першого в Україні імпровізаційного театру Чорний квадрат, який працює з 1991 року й понад десятиліття розвиває формат імпровізаційних вистав у Caribbean Club. Цього вечора гратимуть актори топ-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Поліна Голованова та Олександр Розвяков.

Коли: 22 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 490 грн

Funky Jazz Night — Kyiv City Big Band

Kyiv City Big Band влаштовує Funky Jazz Night — концерт, у якому класичний big band sound поєднується з фанковими грувами та сучасною енергією живого виконання.

Funky Jazz Night — Kyiv City Big Band

У програмі — композиції у стилі Tower of Power і Maceo Parker, а також стильний джаз у великих оркестрових аранжуваннях Gordon Goodwin і Bob Mintzer. 

Коли: 25 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 490 грн

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

29 січня Caribbean Club запрошує на Джаз для дорослих з Олексієм Коганом — вечір, де жива музика поєднується з історіями та розмовою про джаз.

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Олексій Коган разом із Jazz in Kyiv Band проведе слухачів крізь стилі, епохи й настрої, показуючи джаз як живу, багатогранну культуру, а не лише концертний жанр. У програмі — імпровізації, впізнавані композиції та музика, що звучить уважно й по-справжньому близько.

Коли: 29 січня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Актуальний розклад подій і квитки – на сайтах caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua. У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.

Фото: Caribbean Club, Drevo

