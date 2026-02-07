Песни претендентов на финал Нацотбора: полный список треков
- Стали известны песни претендентов на десятое место в финале Нацотбора на Евровидение 2026.
- В голосовании участвуют Khayat, Karyotype, Mon Fia, Anstay, Марта Адамчук и Oks.
- Артист с наибольшим количеством голосов попадет в финал Нацотбора.
Организаторы национального отбора на Евровидение 2026 представили песни артистов лонг-листа, которые борются за место десятого финалиста.
В Дії уже началось голосование – оно определит, кто присоединится к девяти исполнителям, которые выйдут на сцену национального этапа конкурса.
Песни претендентов на Нацотбор
За право попасть в финал Нацотбора на Евровидение 2026 соревнуются шесть артистов.
Khayat – Герци
Karyotype – DNA
Mon Fia – Do You Hear Me?
Anstay – by the way
Марта Адамчук – Silvered Pines
Oks – Say It All
Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января. Артист, набравший наибольшее количество голосов в Дії, станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2026.
Финал национального этапа песенного конкурса состоится 7 февраля. Именно тогда станет известно имя представителя Украины, который поедет на Евровидение 2026.
Какие страны участвуют в Евровидении 2026
В юбилейном Евровидении 2026, которое состоится в мае следующего года в Вене, примут участие 35 стран. После нескольких лет перерыва на конкурс возвращаются Болгария, Румыния и Молдова.
Первый полуфинал запланирован на 12 мая – в нем зрители увидят выступления 15 стран. Второй полуфинал состоится 14 мая, в нем примут участие еще 15 конкурсантов.
В финал пройдут 20 участников. К ним автоматически присоединятся страны-основатели конкурса – Франция, Германия, Италия и Великобритания, а также Австрия как страна-хозяйка. Напомним, Испания не будет участвовать в Евровидении 2026.
От участия в конкурсе также отказались Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия. Таким образом вещатели выразили протест на фоне решения Европейского вещательного союза об участии Израиля.