Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поразил любителей приятной новостью. Спустя почти год отношений он сделал предложение своей любимой Екатерине Воскресенской.

Евгений Клопотенко объявил о помолвке с Воскресенской

Евгений Клопотенко сообщил радостную новость в Instagram, опубликовав серию романтических фото.

Предложение было сделано в украинском стиле. На одном из них видно обручальное кольцо в каравае.

Сейчас смотрят

На другом кадре можно разглядеть, как Евгений надевает кольцо на палец любимой, которая, очевидно, сказала да. На другом снимке пара сливается в нежном и чувственном поцелуе.

В подписи к фотографиям шеф-повар оставил лаконичное сообщение, сопровождавшее эмодзи в виде кольца.

– Кажется, у нас есть новости. P.S: Любовь – это свет. Детали после, – отметил он.

Публикация сразу вызвала волну обсуждений среди подписчиков, которые поприветствовали пару с этим волшебным событием.

— Хорошие новости. Поздравляю! Поздравление! Горько! Это здорово! Украине нужно много любви, – пишут подписчики.

К слову, пара начала встречаться 24 ноября 2024 года. Через год отношений девушка шеф-повара Екатерина Воскресенская публично поздравила его с первой годовщиной любви.