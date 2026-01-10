Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко вразив шанувальників приємною новиною. Через майже рік стосунків він освідчився своїй коханій Катерині Воскресенській.

Євген Клопотенко оголосив про заручини з Воскресенськой

Євген Клопотенко повідомив радісну новину в Instagram, оприлюднивши серію романтичних фото.

Пропозиція була зроблена в українському стилі. На одному з них видно встромлену у коровай обручку.

На іншому кадрі можна розгледіти, як Євген надягає каблучку на палець коханої, яка, очевидно, сказала так. На іншому знімку пара зливається у ніжному та чуттєвому поцілунку.

У підписі до світлин шеф-кухар залишив лаконічне повідомлення, яке супроводжувало емодзі у вигляді каблучки.

– Здається, у нас є новини. P.S: Кохання – це світло. Деталі згодом, – зазначив він.

Публікація одразу викликала хвилю обговорень серед підписників, які стали вітати пару з цією чарівною подією.

– Гарні новини. Вітаю! Вітання! Гірко! Це чудово! Україні потрібно багато любові. У добрий час, – пишуть підписники.

До речі, пара почала зустрічатися 24 листопада 2024 року. Через рік стосунків дівчина шеф-кухаря Катерина Воскресенська публічно привітала його з першою річницею кохання.