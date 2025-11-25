Девушка шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко Екатерина Воскресенская публично поздравила его с первой годовщиной отношений. Пара начала встречаться 24 ноября 2024 года.

Воскресенская поздравила Клопотенко с годовщиной

В сториз в Instagram Екатерина опубликовала серию фото с любимым и показала, как прошел их первый год вместе.

— Спасибо Богу за существование 24 ноября. Год назад началась наша красивая история, — говорится в подписи к фото.

Сейчас смотрят

Избранница Клопотенко отметила, что первый год их отношений был полон романтики, нежности и множества веселых моментов.

— Целый год нам очень тепло вместе, мне очень вкусно, очень цветочно, очень романтично, очень весело, очень нежно и просто очень хорошо. Ну как-то так. Люблю нас, — написала Екатерина.

Также Воскресенька добавила фото, которое было сделано за год до их официального знакомства с Клопотенко. Так, романтическая история пары началась в прошлом году, а впервые они встретились значительно раньше.

Недавно Евгений Клопотенко признался, отказался ли он от свободных отношений. Ресторатор отметил, что в союзе с Екатериной чувствует себя свободным, но это не значит, что он может быть с другими девушками.

По словам Клопотенко, они с Воскресенской учатся строить отношения, основанные на честности и доверии друг к другу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.