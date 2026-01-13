Співачка Дженніфер Лопес та акторка Дженніфер Гарнер привернули увагу медіа на 83-й церемонії вручення премії Золотий глобус 2026.

Обидві зірки виступили в ролі ведучих і з’явилися на сцені у вечірніх сукнях, однак спільних фото з червоної доріжки не було.

Це викликало чимало обговорень, адже знаменитостей пов’язує спільне минуле з актором Беном Аффлеком. Гарнер була його дружиною з 2005 по 2018 рік, а Лопес – з 2022 по 2025 рік.

Чому Лопес та Гарнер не позували разом

Як з’ясували журналісти Daily Mail, відсутність спільних кадрів – не ознака конфлікту, а свідоме рішення.

Джерела з оточення зірок стверджують, що між жінками немає жодної драми. Вони підтримують дружні стосунки, але не хочуть створювати зайвого галасу в пресі та провокувати гучні заголовки, позуючи разом на червоній доріжці.

Основна причина такої обережності — діти. Зірки прагнуть захистити їх від зайвої уваги ЗМІ та незручних ситуацій. Лопес має близнюків Макса та Еммі від шлюбу з Марком Ентоні, а Гарнер виховує трьох дітей від Аффлека: Вайолет, Фінна та Семюеля.

За словами інсайдерів, жінки бачаться майже щотижня і часто розмовляють телефоном, фактично займаючись спільним вихованням дітей.

Оточення описує їхні стосунки як модель справжньої сучасної родини. Цьому сприяла тривала терапія та спільне розуміння того, що добробут дітей – понад усе. Гарнер описують як людину, яка уникає конфліктів, а про Лопес відомо, що вона зберігає добрі стосунки з усіма дітьми Аффлека.

Знакове повернення

Для Дженніфер Гарнер ця церемонія стала першим виходом на червоний хідник Золотого глобуса за 13 років. Востаннє вона відвідувала захід у 2013 році разом із тодішнім чоловіком Беном Аффлеком. Цього разу акторка з’явилася у чорній сукні без рукавів із бісерною бахромою.

Дженніфер Лопес обрала напівпрозору вінтажну сукню Jean-Louis Scherrer, яку придбала самостійно. Для неї це був перший візит на Золотий глобус після розлучення з Аффлеком. Востаннє вона відвідувала церемонію у 2024 році разом із ним.

Обидві акторки вийшли на сцену як ведучі, причому Гарнер презентувала номінацію раніше, а Лопес з’явилася після неї. При цьому вони майже не згадують одна одну в публічному просторі, уникаючи коментарів і обговорень у пресі.