У Лос-Анджелесі відбулася 83-тя церемонія вручення премії Золотий глобус, якою Голлівуд традиційно відкриває сезон нагород.

Статуетки вручили за найкращі досягнення у кіно та на телебаченні за підсумками 2025 року.

Золотий глобус 2026 – головні тріумфатори

Найбільше нагород серед фільмів отримала стрічка Одна битва за іншою (One Battle After Another) — чотири статуетки, зокрема за найкращий фільм у категорії комедія або мюзикл, а також за режисуру та сценарій.

Найкращою драматичною картиною року журі визнало Гамнет (Hamnet).

У телевізійних номінаціях лідером став мінісеріал Юність (Adolescence), який здобув чотири нагороди. Найкращим драматичним серіалом року назвали Пітт (The Pitt), а серед комедій переміг проєкт Студія (The Studio).

Довгоочікувану перемогу святкував Тімоті Шаламе – після чотирьох номінацій він нарешті отримав статуетку як найкращий актор у комедії за роль у фільмі Марті Супрім. Геній комбінацій.

Золотий глобус 2026 – список переможців

Найкращий фільм (драма) – Гамнет

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) – Одна битва за іншою

Найкращий анімаційний фільм – Кейпоп-мисливиці на демонів

Найкраща акторка (драма) – Джессі Баклі, Гамнет

Найкращий актор (драма) – Вагнер Моура, Таємний агент

Найкраща акторка (комедія або мюзикл) – Роуз Бірн, Я не залізна

Найкращий актор (комедія або мюзикл) – Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій

Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою

Найкращий сценарій – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою

Найкраща пісня – Golden, Кейпоп-мисливиці на демонів

Найкращий серіал (драма) – Пітт

Найкращий серіал (комедія або мюзикл) – Студія

Найкращий мінісеріал або антологія – Юність

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Рей Сігорн, Єдина

Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Вайл, Пітт

Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, Хитрощі

Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген, Студія

Найкраща акторка в мінісеріалі – Мішель Вільямс, Вмерти заради сексу

Найкращий актор у мінісеріалі – Стівен Грем, Юність

Повний список переможців Золотого глобуса 2026 дивіться на сайті премії.

Джерело : Variety