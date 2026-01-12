У Лос-Анджелесі відбулася 83-тя церемонія вручення премії Золотий глобус, якою Голлівуд традиційно відкриває сезон нагород.

Статуетки вручили за найкращі досягнення у кіно та на телебаченні за підсумками 2025 року.

Золотий глобус 2026 – головні тріумфатори

Найбільше нагород серед фільмів отримала стрічка Одна битва за іншою (One Battle After Another) — чотири статуетки, зокрема за найкращий фільм у категорії комедія або мюзикл, а також за режисуру та сценарій.

Найкращою драматичною картиною року журі визнало Гамнет (Hamnet).

У телевізійних номінаціях лідером став мінісеріал Юність (Adolescence), який здобув чотири нагороди. Найкращим драматичним серіалом року назвали Пітт (The Pitt), а серед комедій переміг проєкт Студія (The Studio).

Довгоочікувану перемогу святкував Тімоті Шаламе – після чотирьох номінацій він нарешті отримав статуетку як найкращий актор у комедії за роль у фільмі Марті Супрім. Геній комбінацій.

Золотий глобус 2026 – список переможців

  • Найкращий фільм (драма) – Гамнет
  • Найкращий фільм (комедія або мюзикл) – Одна битва за іншою
  • Найкращий анімаційний фільм – Кейпоп-мисливиці на демонів
  • Найкраща акторка (драма) – Джессі Баклі, Гамнет
  • Найкращий актор (драма) – Вагнер Моура, Таємний агент
  • Найкраща акторка (комедія або мюзикл) – Роуз Бірн, Я не залізна
  • Найкращий актор (комедія або мюзикл) – Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою
  • Найкращий сценарій – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою
  • Найкраща пісня – Golden, Кейпоп-мисливиці на демонів
  • Найкращий серіал (драма) – Пітт
  • Найкращий серіал (комедія або мюзикл) – Студія
  • Найкращий мінісеріал або антологія – Юність
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі – Рей Сігорн, Єдина
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Вайл, Пітт
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, Хитрощі
  • Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген, Студія
  • Найкраща акторка в мінісеріалі – Мішель Вільямс, Вмерти заради сексу
  • Найкращий актор у мінісеріалі – Стівен Грем, Юність

Повний список переможців Золотого глобуса 2026 дивіться на сайті премії.

Джерело: Variety

