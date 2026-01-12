Золотий глобус 2026: які фільми та серіали отримали нагороди
- У Лос-Анджелесі роздали нагороди на церемонії Золотий глобус 2026.
- Тріумфатор серед фільмів – чорна кінокомедія з елементами трилера Одна битва за іншою.
У Лос-Анджелесі відбулася 83-тя церемонія вручення премії Золотий глобус, якою Голлівуд традиційно відкриває сезон нагород.
Статуетки вручили за найкращі досягнення у кіно та на телебаченні за підсумками 2025 року.
Золотий глобус 2026 – головні тріумфатори
Найбільше нагород серед фільмів отримала стрічка Одна битва за іншою (One Battle After Another) — чотири статуетки, зокрема за найкращий фільм у категорії комедія або мюзикл, а також за режисуру та сценарій.
Найкращою драматичною картиною року журі визнало Гамнет (Hamnet).
У телевізійних номінаціях лідером став мінісеріал Юність (Adolescence), який здобув чотири нагороди. Найкращим драматичним серіалом року назвали Пітт (The Pitt), а серед комедій переміг проєкт Студія (The Studio).
Довгоочікувану перемогу святкував Тімоті Шаламе – після чотирьох номінацій він нарешті отримав статуетку як найкращий актор у комедії за роль у фільмі Марті Супрім. Геній комбінацій.
Золотий глобус 2026 – список переможців
- Найкращий фільм (драма) – Гамнет
- Найкращий фільм (комедія або мюзикл) – Одна битва за іншою
- Найкращий анімаційний фільм – Кейпоп-мисливиці на демонів
- Найкраща акторка (драма) – Джессі Баклі, Гамнет
- Найкращий актор (драма) – Вагнер Моура, Таємний агент
- Найкраща акторка (комедія або мюзикл) – Роуз Бірн, Я не залізна
- Найкращий актор (комедія або мюзикл) – Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій
- Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою
- Найкращий сценарій – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою
- Найкраща пісня – Golden, Кейпоп-мисливиці на демонів
- Найкращий серіал (драма) – Пітт
- Найкращий серіал (комедія або мюзикл) – Студія
- Найкращий мінісеріал або антологія – Юність
- Найкраща акторка у драматичному серіалі – Рей Сігорн, Єдина
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Вайл, Пітт
- Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, Хитрощі
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Сет Роген, Студія
- Найкраща акторка в мінісеріалі – Мішель Вільямс, Вмерти заради сексу
- Найкращий актор у мінісеріалі – Стівен Грем, Юність
Повний список переможців Золотого глобуса 2026 дивіться на сайті премії.